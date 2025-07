Polskie miasta duchów. To tutaj ubywa najwięcej mieszkańców [DANE GUS]

Spis treści

Polska traci mieszkańców. Dane GUS mówią same za siebie

Polska systematycznie traci mieszkańców, a najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że spadek liczby ludności nie jest już problemem wyłącznie małych wsi czy peryferyjnych gmin. Coraz szybciej wyludniają się również miasta, w tym duże ośrodki miejskie, które jeszcze niedawno tętniły życiem. Powody są różne - ujemny przyrost naturalny, migracje wewnętrzne, zagraniczne i starzejące się społeczeństwo. Efekt? Coraz więcej pustych mieszkań, zamykanych szkół i problemów z rozwojem lokalnych społeczności. W których miastach ubywa jednak mieszkańców najszybciej?

Liczba mieszkańców Polski spada. Które miasta wyludniają się najszybciej?

Według Głównego Urzędu Statystycznego, między 1 stycznia 2024 a 31 grudnia 2024 r. liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 147 421 osób. Oznacza to więc spadek o około 0,39 % populacji krajowej - na każde 10 000 mieszkańców przybyło o 39 osób mniej niż rok wcześniej. Co więcej, ujemne saldo utrzymuje się we wszystkich 16 województwach, a najdotkliwszy dotknął województwo śląskie i dolnośląskie. Jak sytuacja przedstawia się natomiast w konkretnych miastach? W których metropoliach widać największe spadki ludności? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładne zestawienie.

Te miasta wyludniają się najszybciej [LISTA]

Największy przyrost ludności odnotowano w tych miastach

Choć ogólny trend demograficzny w Polsce jest wyraźnie spadkowy, nie oznacza to, że sytuacja wygląda tak samo w całym kraju. Z najnowszych danych GUS wynika, że są miejsca, które nadal rosną – i to zarówno liczbowo, jak i pod względem atrakcyjności do życia. W części dużych miast oraz w wybranych gminach podmiejskich przybywa mieszkańców - gdzie konkretnie?

Według GUS największy przyrost odnotowały:

Kraków: +2 967

Warszawa: +2 246

Gdańsk: +1 280

Lesznowola: +1 434.