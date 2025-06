Polak leci w kosmos! Gdzie i kiedy oglądać historyczny start Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? [TRANSMISJA NA ŻYWO 10.06.2025]

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos. Kiedy i gdzie oglądać transmisję na żywo? [10.06.2025]

We wtorek, 10 czerwca oczy całego kraju – i nie tylko – zwrócone będą w stronę nieba. Tego dnia w przestrzeń kosmiczną wystartuje misja IGNIS, w której udział bierze Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi Polak w historii, po Mirosławie Hermaszewskim, który opuści Ziemię i poleci w kosmos. Start zaplanowano z legendarnego Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie, a sam lot to część projektu Axiom-4 (Ax-4) organizowanego przez firmę Axiom Space we współpracy z NASA i SpaceX.

Rozmowa Super Expressu: Mąż posłanki KO leci w kosmos! Zabiera ze sobą polskie pierogi, wiersze Szymborskiej i manuskrypt dzieł Chopina

Polak w kosmosie 2025. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO - 10.06.2025]

Start misji przewidziany jest na godzinę 8:22 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 14:22 czasu polskiego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na żywo w internecie, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł być świadkiem tej niezwykłej chwili. Start lotu będzie można obejrzeć na stronie plus.nasa.gov, kanale NASA na YouTube oraz na stronie spacex.com.

Lot Polaka w kosmos 2025. Znamy szczegóły!

Misja IGNIS potrwa 14 dni. Oprócz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, na pokładzie znajdą się również: Peggy Whitson (USA), doświadczona astronautka i dowódczyni misji, Shubhanshu Shukla (Indie) oraz Tibor Kapu (Węgry). Załoga będzie pracować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie przeprowadzi szereg eksperymentów naukowych oraz aktywności edukacyjnych.

W bagażu Polaka znalazły się przedmioty symboliczne i kulturowe. Na orbitę zabierze m.in. polską flagę, naszywkę ze skafandra Hermaszewskiego, fragment mapy z dzieła Kopernika, wiersze Wisławy Szymborskiej, sól z kopalni w Wieliczce, pierogi, bursztyn, a także pamiątki po Marii Skłodowskiej-Curie. Te elementy mają nie tylko znaczenie sentymentalne, ale także symboliczne – pokazują, jak silne są nasze dziedzictwo i obecność w świecie nauki i kultury.

Dla Polski to dzień szczególny – moment, w którym kolejne pokolenie ma okazję marzyć o gwiazdach, widząc, że lot w kosmos nie jest już tylko domeną filmów i podręczników. To rzeczywistość, którą współtworzymy.

