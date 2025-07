Niemiecki gigant daje 2 tys. zł bonusu na start. Szuka pracowników w Polsce

Spis treści

Praca szuka człowieka. Takie oferty to rzadkość

Poszukiwanie pracy współcześnie to niekiedy nie lada wyzwanie. Wiele osób skarży się na to, iż pracodawcy, choć wystawiają ogłoszenie, w ogóle się nie kontaktują lub oferują "śmieszne" i nieadekwatne do obowiązków pracownika wynagrodzenia. Oczywiście nie zawsze tak jest, bowiem zdarza się, że w sieci pojawiają się oferty, które być może na pierwszy rzut oka nie zachęcają, lecz po wczytaniu się w szczegółowy opis zaczynają być nieco ciekawsze. Idealnym tego przykładem może być ogłoszenie o pracę w zakładach łódzkich, w których produkuje się m.in. pralki czy zmywarki. Okazuje się, że pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie i benefity finansowe już na starcie!

Niemiecki gigant szuka pracowników

Mieszkańcy Łodzi i okolic, którzy poszukują pracy, bez wątpienia powinni zainteresować się ofertą, którą przygotował niemiecki gigant, a mianowicie firma Bosch, mająca zakłady w regionie. W trzech tamtejszych placówkach potrzebne są nowe ręce do pracy, a mianowicie ok. 400 osób. Co ważne, mają być to pracownicy tymczasowi, którzy mogą liczyć na bonus powitalny w postaci 2 tys. zł brutto. Wiadomo już, że firma poszukuje pracowników produkcji oraz operatorów wózków jezdniowych, a cała rekrutacja potrwa do końca września.

Firma Bosch szuka pracowników. Co oferują?

Oprócz premii w postaci 2 tys. zł na starcie, niemiecki gigant uprzedza, iż każdy nowy pracownik zostanie odpowiednio przeszkolony w Centrum Treningowym, więc chętni nie muszą się martwić o kwestie doświadczenia itp. Choć - tak jak wspominaliśmy - oferty pracy są zatrudnieniem tymczasowym, to zainteresowani mogą liczyć na umowę o pracę. Co ważne, niektóre oferty będą skierowane również do osób niepełnosprawnych, a wszyscy nowi pracownicy mogą także liczyć na bezpłatny transport z wybranych miejscowości na terenie województwa łódzkiego.