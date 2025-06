Lot Polaka w kosmos! Ile czasu Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi w przestrzeni kosmicznej?

Polak poleci w kosmos. Aż ciężko w to uwierzyć, co ze sobą weźmie. Lista jest długa i zaskakująca

Polak poleci w kosmos! Ile czasu Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi w przestrzeni kosmicznej?

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos już w tym tygodniu, ale nie wcześniej niż 11 czerwca 2025 roku. Polski naukowiec będzie drugim Polakiem, po Mirosławie Hermaszewskim, który opuści Ziemię.

Wraz ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim polecą: dowódca Peggy Whiston (USA), pilot Shubhanshu Shukla (Indie i drugi naukowiec, Tibor Kapu (Włochy). Astronauci spędzą w kosmosie 14 dni.

To duże wyzwanie dla organizmu

Żona Polaka, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, w rozmowie z Interią przyznała, że dwa tygodnie spędzone w kosmosie są ogromnym obciążeniem dla ludzkiego organizmu.

- Sam pobyt na stacji będzie trwał około 14 dni, co może się wydawać krótko, ale nawet taki czas jest obciążeniem dla ludzkiego organizmu. Sławoszowi zależy na tym, żeby adaptacja do panujących tam warunków przebiegła jak najszybciej, żeby mógł sprawnie wejść w codzienną pracę i rozpocząć eksperymenty. To wielka niewiadoma dla każdego organizmu. Na Ziemi nie ma warunków, nawet laboratoryjnych, które byłyby w stanie odtworzyć warunki panujące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Każdy astronauta może zareagować inaczej na różne kwestie, np. to czy uda mu się zasnąć naturalnie, czy będzie musiał skorzystać z pomocy medycznej. Sprawy błahe mogą się tam okazać medycznym zagrożeniem. - powiedziała w wywiadzie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas misji na własnym ciele będzie prowadził badania z dziedziny psychologii, medycyny czy biologii.