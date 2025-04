Ministerstwo podało datę lotu w kosmos drugiego Polaka

- 29 maja o 19.03 wszyscy spójrzmy w niebo! - napisało w komunikacie w mediach społecznościowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tego dnia zaplanowano lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w którym weźmie udział Sławosz Uznański, zostając tym samym drugim Polakiem w kosmosie w historii; pierwszym był Mirosław Hermaszewski, który swój pierwszy i jedyny lot odbył w 1978 r.

Wyprawa, której członkiem jest Uznański, jest jednocześnie pierwszą polską misją technologiczno-naukową - jej oficjalną nazwę jest IGNIS (łac. ogień).

- Misja IGNIS to nie tylko drugi Polak w kosmosie, ale również 13 eksperymentów z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii, biotechnologii, uczenia maszynowego, neuropsychologii czy neurofizjologii. To impuls do rozwoju krajowego sektora kosmicznego, budowania unikalnych kompetencji oraz przyspieszenia komercjalizacji technologii. To także inspiracja dla przyszłych pokoleń inżynierów, naukowców i odkrywców, pokazująca, że polska myśl techniczna ma swoje miejsce wśród gwiazd - informuje Ministerstwo.

Sławosz Uznański pochodzi z Łodzi, gdzie kończył studia na Politechnice Łódzkiej. Na co dzień pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie. W 2021 r. wziął udział w rekrutacji do Europejskiego Korpusu Astronautów, zainicjowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, i znalazł się ostatecznie w gronie 17 wybranych osób, trafiając najpierw do grupy rezerwistów.