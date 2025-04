Służby bezradne

BMW blokuje budowę całego osiedla! To zdjęcie mówi wszystko. Łódź znowu obiektem żartów

Właściciel BMW, który zaparkował go na ul. Widzewskiej w Łodzi i zostawił, nieświadomie zablokował budowę całego osiedla, w tym parkingu wielopoziomowego. Auto stoi tam od dłuższego czasu i choć prace w tym miejscu ruszyły w styczniu 2024 r., to robotnicy nie tknęli ostatniego fragmentu betonu, na którym widać BMW. To nie pierwsza taka sytuacja w Łodzi.