Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje motocyklista, droga w kierunku Warszawy zablokowana!

Anna Kisiel
źródło informacji PAP
2025-08-15 19:36

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątkowe popołudnie (15 sierpnia) na drodze ekspresowej S8, pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ a Julianów. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął kierujący jednośladem. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Wypadek na S8 na wysokości miejscowości Konopnica

Autor: Policja, PSP w Rawie Mazowieckiej/ Materiały prasowe
  • Na drodze ekspresowej S8 doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla.
  • Mimo reanimacji, motocyklista zginął na miejscu, a droga w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana.
  • Jakie były przyczyny zdarzenia i kiedy ruch na S8 zostanie przywrócony?

W piątek, 15 sierpnia, tuż po godzinie 16:30 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na 388. kilometrze drogi ekspresowej S8, na odcinku pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ a Julianów, w województwie łódzkim. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący jednośladem doznał bardzo poważnych obrażeń.

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. Ze względu na stan poszkodowanego, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie motocyklisty, jednak mimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.

W wyniku zdarzenia droga ekspresowa S8 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca wypadku. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Kierowcy podróżujący w stronę Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Jak przekazali przedstawiciele GDDKiA, blokada trasy może potrwać około dwóch godzin, jednak w zależności od przebiegu działań, czas ten może się wydłużyć.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Wypadki z udziałem motocyklistów często kończą się tragicznie ze względu na brak ochrony, jaką w przypadku kolizji zapewnia nadwozie samochodu. Sezon letni, a co za tym idzie zwiększona liczba jednośladów na drogach, wymaga od wszystkich uczestników ruchu szczególnej uwagi.

