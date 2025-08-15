Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje motocyklista, droga w kierunku Warszawy zablokowana!

Na drodze ekspresowej S8 doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla.

Mimo reanimacji, motocyklista zginął na miejscu, a droga w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana.

Jakie były przyczyny zdarzenia i kiedy ruch na S8 zostanie przywrócony?

W piątek, 15 sierpnia, tuż po godzinie 16:30 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na 388. kilometrze drogi ekspresowej S8, na odcinku pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ a Julianów, w województwie łódzkim. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący jednośladem doznał bardzo poważnych obrażeń.

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. Ze względu na stan poszkodowanego, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie motocyklisty, jednak mimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.

W wyniku zdarzenia droga ekspresowa S8 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca wypadku. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Kierowcy podróżujący w stronę Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Jak przekazali przedstawiciele GDDKiA, blokada trasy może potrwać około dwóch godzin, jednak w zależności od przebiegu działań, czas ten może się wydłużyć.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Wypadki z udziałem motocyklistów często kończą się tragicznie ze względu na brak ochrony, jaką w przypadku kolizji zapewnia nadwozie samochodu. Sezon letni, a co za tym idzie zwiększona liczba jednośladów na drogach, wymaga od wszystkich uczestników ruchu szczególnej uwagi.

