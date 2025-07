To tutaj Reymont pisał "Chłopów". Kultowa wieś istnieje naprawdę!

W polskiej literaturze nie brakuje miejsc, które mimo swojej fikcyjnej formy zapisały się w świadomości czytelników jako obrazy prawdziwego życia. Jednym z takich wyjątkowych przykładów jest wieś opisana w powieści "Chłopi" Władysława Reymonta, która - jak się okazuje - istnieje naprawdę. Co więcej, do dziś można spacerować tymi samymi drogami, którymi "kroczyli" Jagna, Boryna czy Antek, i poczuć klimat codzienności, która zainspirowała pisarza do stworzenia dzieła życia.

Gdzie znajduje się wieś z "Chłopów"?

Wieś, w której Władysław Reymont osadził akcję swojej najsłynniejszej opowieści znajduje się w województwie łódzkim. Mowa o miejscowości Lipce Reymontowskie, do których z Łodzi można dojechać w zaledwie godzinę! Co ciekawe, do 1984 roku wieś nosiła nazwę Lipce, lecz mieszkańcy chcieli upamiętnić kultowego noblistę i dodali drugi człon do nazwy, tym samym powstały Lipce Reymontowskie.

Początki wsi sięgają jednak odległych czasów, bo roku 1388 kiedy to arcybiskup gnieźnieński Janisław założył ową osadę. Lipce swego czasu były niestety także pod zaborem pruskim, ale na szczęście w 1807 roku miejscowość weszła w skład Księstwa Warszawskiego. W 1918 roku natomiast Lipce stały się własnością skarbu państwa polskiego i po dziś dzień są częścią naszego kraju.

Lipce Reymontowskie - co zobaczyć we wsi?

Wieś choć mała, ma wiele do zaoferowania. Oczywiście - jak można się domyślać - większość atrakcji powiązanych jest z Władysławem Reymontem, lecz nie wszystkie. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji miejsc, które warto odwiedzić, będąc na miejscu:

Muzeum Regionalne im. Władysława St. Reymonta

Domek dróżnika, w którym mieszkał Reymont

Zagroda Ludowa

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych

Muzeum Czynu Zbrojnego.

Co ciekawe, w 2025 roku w miejscowości powstać ma także aż 4‑metrowy pomnik Reymonta, który zastąpi dotychczasowe popiersie z 2016 roku. Cała statua ma ważyć około 600-700 kg, a koszt jej wykonania to niemal 200 tys. zł.

Pomnik będzie zawierał szereg ważnych dla twórczości Reymonta symboli, między innymi dwa koła. Pierwsze ma symbolizować koła pociągu, drugie koła chłopskiego wozu. Zamierzam tam też umieścić łan zboża i przełamany chleb - mówił rzeźbiarz Maksymilian Biskupski w rozmowie z portalem wiadomosci-lodz.pl.

"Chłopi" Władysława Reymonta. O czym jest powieść?

"Chłopi" to czterotomowa powieść Władysława Stanisława Reymonta, która przedstawia życie społeczności wiejskiej z przełomu XIX i XX wieku. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego roku, a każdy tom nosi tytuł pory roku. Głównym miejscem wydarzeń jest wieś Lipce, a najważniejsi bohaterowie to Maciej Boryna – zamożny gospodarz, jego młoda żona Jagna, oraz syn Antek, który nie może pogodzić się z decyzjami ojca i sam pragnie przejąć gospodarstwo.

Powieść ukazuje nie tylko rodzinne konflikty, miłość i zdradę, ale także obyczaje, tradycje, obrzędy religijne i rytm życia zgodny z naturą i pracą na roli. Reymont z niezwykłą wnikliwością oddał język, mentalność i światopogląd chłopów, tworząc obraz zbiorowy polskiej wsi jako społeczności silnie związanej z ziemią i cyklem przyrody.