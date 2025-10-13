Policja poszukuje "Dubajczyka". Szokujące oszustwo na stacji paliw. Kierowca stracił 10 tys. zł

Policja w Łodzi poszukuje mężczyzny, który udając mieszkańca Dubaju, wyłudził od innego kierowcy prawie 10 tys. zł. Do zdarzenia doszło na stacji paliw przy ul. Przędzalnianej 16 lipca br. Poszkodowany uwierzył oszustowi, że ten zapomniał pieniędzy i nie dość, że zapłacił za jego paliwo z własnej kieszeni, to jeszcze wypłacił z bankomatu ogromną sumę i przekazał poszukiwanemu.

Łódź. Kierowca oszukany metodą na Dubajczyka. Stracił ogromną kwotę na stacji benzynowej

Łódź. Oszustwo "na Dubajczyka". Policja szuka oszusta

Wiek około 50 lat, wzrost około 185 cm, krótkie ciemne włosy, lekki zarost, śniada karnacja - m.in. to wystarczyło, by mieszkaniec Łodzi pomyślał, że ma do czynienia z mężczyzną z Dubaju. Tego drugiego poszukuje od lipca tamtejsza policja, bo na stacji paliw przy ul. Przędzalnianej doszło do oszustwa.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy proszone są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie poprzez sekretariat Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w godzinach 07:30-15:30 pod numerem telefonu 47 841 13 16 lub przez całą dobę z dyżurnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi telefon 47 841 13 00. Telefon alarmowy 112 - apelują mundurowi.

Jak informuje "Fakt", oszust rozmawiał z poszkodowanym po angielsku, przekonując go, że pochodzi z Dubaju, ale mieszka w Niemczech, gdzie prowadzi warsztat samochody. Oprócz charakterystycznego wyglądu miały go uwiarygodnić naszyjnik i pierścień na palcu lewej dłoni. Mężczyzna powiedział łodzianinowi, że zapomniał pieniędzy, a chciał zatankować auto. To wystarczyło nie tylko do tego, by mieszkaniec Łodzi zapłacił za paliwo, ale jeszcze, żeby pobrał z bankomatu 9,8 tys. zł, który następnie wręczył "Dubajczykowi". Wkrótce później zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Z sąsiadem przeciwko oszustowi. Sołtysi pomogą policji

