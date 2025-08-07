Poszukiwania zaginionej 23-latki zakończone po 9 miesiącach. Szokujący finał!

Michał Michalak
2025-08-07 8:03

Policjanci z Łodzi poinformowali o zakończeniu poszukiwań 23-latki, która zaginęła 29 listopada ub.r. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do mundurowych, po tym jak przez kilka dni nie pojawiała się w pracy, a jej znajomi nie mogli się z nią skontaktować. Pod koniec lipca br. 23-latka została odnaleziona cała i zdrowa, ale okazało się, że nie chce już wracać do "poprzedniego" życia.

Łódź. Policja zakończyła poszukiwania 23-latki po 9 miesiącach. Kobieta uciekła od dawnego życia

Autor: Shutterstock 23-latka została odnaleziona cała i zdrowa, ale okazało się, że nie chce już wracać do "poprzedniego" życia, zdj. ilustracyjne
  • Policja w Łodzi przez 9 miesięcy poszukiwała zaginionej 23-latki, której bliscy zgłosili jej zaginięcie.
  • Kobieta odnalazła się cała i zdrowa, jednak nie chce utrzymywać kontaktu ze starymi znajomymi.
  • Zdecydowała się rozpocząć nowe życie w innej miejscowości i prosi o uszanowanie jej decyzji.
  • Dlaczego 23-latka zerwała kontakt ze wszystkimi i co na to policja?

Łódź. Poszukiwania 23-latki zakończone po 9 miesiącach

Przez 9 miesięcy policjanci z Łodzi poszukiwali zaginionej 23-latki, ale finał działań okazało się zaskakujący. Choć kobieta odnalazła się cała i zdrowa, to jej znajomi już jej nie zobaczą. Pod koniec listopada zainteresowana przestała pojawiać się w pracy, a do tego nie było z nią żadnego kontaktu, więc jej koledzy zgłosili wszystko mundurowym.

Po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze. Weryfikowali dostępne informacje, analizowali zapis z kamer monitoringu, sprawdzali adresy i miejsca, w których kobieta mogła przebywać. Sprawa była skomplikowana ponieważ 23-latka nie posiadała stałego miejsca przebywania, a jej telefon milczał - przekazała aspirantka Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Pod koniec lipca br. funkcjonariuszom VII Komisariatu Policji w Łodzi udało się w końcu namierzyć nowy adres zaginionej, która zamieszkała poza Łodzią. W rozmowie z mundurowymi powiedziała jednak, że postanowiła rozpocząć nowe życie i nie chce ujawniać starym znajomym, gdzie teraz przebywa.

Przypominamy, że celem działań poszukiwawczych jest w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy osoba zaginiona znajduje się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. Jeśli odnaleziona podejmuje świadomą decyzję o braku kontaktu z rodziną i znajomymi, a jej bezpieczeństwo nie jest zagrożone, funkcjonariusze respektują jej wolę - dodaje Sowińska.

