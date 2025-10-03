Tak wzbogacił się kosztem innych pracownik liceum. Chodzi o 700 tys. złotych! Poszkodowani nie przestają się zgłaszać

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-03 13:47

Policja w Łodzi zatrzymała 31-letniego pracownika jednego z liceów. Mężczyzna miał dostęp do danych osobowych osób zatrudnionych w placówce i innych miejscach, co wykorzystywał do podpisywania umów z operatorami telefonii komórkowej. W ten sposób pozyskiwał telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny, a później sprzedawał go w lombardzie. Na takim oszustwie zyskał ponad 700 tys. zł.

oszust

i

Autor: Shutterstock Policja w Łodzi zatrzymała 31-letniego pracownika jednego z liceów. Mężczyzna miał dostęp do danych osobowych osób zatrudnionych w placówce i innych miejscach, co wykorzystywał do podpisywania umów z operatorami telefonii komórkowej, zdj. ilustracyjne

Łódź. Pracownik liceum zatrzymany za oszustwa na kwotę 700 tys. zł

Pracownik liceum w Łodzi, który wykorzystywał cudze dane osobowe i zawierał umowy z operatorami telefonii komórkowej, może trafić za kratki na wiele lat. 31-latek został zatrzymany 24 września br., po tym jak na policję zgłaszali się wcześniej poszkodowani. Mężczyzna wykorzystywał dane osób z dwóch placówek - w tym tej, gdzie był zatrudniony - i wielu innych miejsc, bo ofiary procederu nadal przychodzą do komisariatu na Retkini w Łodzi.

Mężczyzna przyznał, że miał dostęp do pomieszczeń, gdzie inni pracownicy trzymali swoje rzeczy osobiste, w tym dokumenty. 31-latek wykorzystując ten fakt robił zdjęcia dowodów, a potem przy ich wykorzystaniu zawierał umowy z operatorami sieci komórkowych na zakup sprzętu elektronicznego, który później sprzedawał w lombardach. Jak sam oświadczył, mógł w ten sposób zarobić ponad 700 tysięcy złotych - przekazał mł. asp. Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak dodaje policjant, pozyskiwane w ten sposób gadżety to:

  • smartfony;
  • smartwatche;
  • tablety;
  • inne urządzenia elektroniczne;

Zatrzymany usłyszał już zrzuty oszustwa i kradzieży tożsamości, za co może mu grozić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

JAN ŚPIEWAK: POLSKĄ RZĄDZĄ PIJACY! | Poranny Ring

Polecany artykuł:

Rozlał benzynę na stacji paliw i podpalił! Przerażające zdarzenie zarejestrował…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LICEUM
ŁÓDŹ
OSZUST