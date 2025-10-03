Łódź. Pracownik liceum zatrzymany za oszustwa na kwotę 700 tys. zł

Pracownik liceum w Łodzi, który wykorzystywał cudze dane osobowe i zawierał umowy z operatorami telefonii komórkowej, może trafić za kratki na wiele lat. 31-latek został zatrzymany 24 września br., po tym jak na policję zgłaszali się wcześniej poszkodowani. Mężczyzna wykorzystywał dane osób z dwóch placówek - w tym tej, gdzie był zatrudniony - i wielu innych miejsc, bo ofiary procederu nadal przychodzą do komisariatu na Retkini w Łodzi.

- Mężczyzna przyznał, że miał dostęp do pomieszczeń, gdzie inni pracownicy trzymali swoje rzeczy osobiste, w tym dokumenty. 31-latek wykorzystując ten fakt robił zdjęcia dowodów, a potem przy ich wykorzystaniu zawierał umowy z operatorami sieci komórkowych na zakup sprzętu elektronicznego, który później sprzedawał w lombardach. Jak sam oświadczył, mógł w ten sposób zarobić ponad 700 tysięcy złotych - przekazał mł. asp. Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak dodaje policjant, pozyskiwane w ten sposób gadżety to:

smartfony;

smartwatche;

tablety;

inne urządzenia elektroniczne;

Zatrzymany usłyszał już zrzuty oszustwa i kradzieży tożsamości, za co może mu grozić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.