Łódź. Pierwsza taka operacja w Polsce. Guz piersi usunięty

Operacja raka piersi, którą przeprowadzono w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, była pierwszą taką w Polsce - poinformowała placówka na swoim profilu facebookowym. Chodzi o usunięcie guza technika laparoskopową, co jest już powszechnym zabiegiem w państwach azjatyckich, jak Tajwan i Korea Południowa, ale nadal jest to novum w Europie, w tym w Polsce. Operację przeprowadził prof. Piotr Pluta z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu, który jak sam przyznaje, wykorzystał do tego celu doświadczenie z mastektomii endoskopowych. Są one wykonywane w placówce w Łodzi od roku.

- Tu pole operacyjne jest bardzo małe i samo użycie narzędzi wymaga wprawy. Przecież musimy usunąć cały guz wraz z marginesem tkanek zdrowych, a dostęp do niego mamy przez niewielkie trzycentymetrowe nacięcie pod pachą. Całość trzeba przeprowadzić tak, by zabieg był radykalny, pozwolił na usunięcie całej zmiany nowotworowej i jednoczesne pozostawienie zdrowego miąższu piersi. Usuwamy to, co trzeba, ale nie więcej, niż potrzeba - mówi chirurg.

Jak dodaje lekarz, dużą zaletą takiej operacji jest to, że na widocznej części skóry piersi pacjentki nie ma blizny.

