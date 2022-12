Łódzcy seniorzy naprawdę to zrobili! Umiejętności może im pozazdrościć niejeden zawodowy tancerz!

To wypada wiedzieć

Wszystko odbyło się w ramach "Akademii Wolontariatu Seniora", projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko". Taneczne umiejętności łódzkich seniorów dosłownie od "pierwszego kroku" skradły serca nie tylko lokalnej społeczności. Tancerze "w sile wieku" występowali również przed szerszą publicznością, ich występy można było zobaczyć m.in. w programie "Dzień Dobry TVN", co wzbudziło ogólną sympatię i wielki zachwyt.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy jest teledysk zrealizowany w ramach projektu "Luzaki Senioraki - promocja kultury hip-hop 60+". Utwór do teledysku powstał we współpracy z dwoma artystami: Pawłem "Spinache" Grabowskim i Sewerynem "Sewio" Obałką. Sceny do teledysku powstawały w różnych znanych miejscach w Łodzi.

- Tańczyłyśmy w Pałacu Poznańskiego, na Dworcu Fabrycznym i przestrzeniach ul. Piotrkowskiej - mówi pani Elżbieta, jedna z uczestniczek projektu. - Trochę byłyśmy zmęczone kolejnymi dublami, ale, jak się okazało później było warto: dostałyśmy wspaniałą niespodziankę podczas Gali Wolontariatu w postaci premiery klipu na dużym ekranie w sali kinowej Politechniki Łódzkiej. Były brawa widowni, wśród której, oprócz wolontariuszy, trenerów, organizatorów byli przedstawiciele władz miasta i lokalnych mediów. Serca biały nam mocno, co za radość!

Klip można zobaczyć w serwisie YouTube na kanale Centerko, a taneczne wyczyny seniorów mogą zaskoczyć i zawstydzić wielu dużo młodszych tancerzy!

