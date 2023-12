Do tego poważnego wypadku doszło w piątek około godz. 11 na autostradzie A1. W okolicach miejscowości Adolfinów (pow. piotrkowski w woj. łódzkim) bus, którym podróżowało 3 żołnierzy wojsk specjalnych, zjechał z drogi i przebił bariery energochłonne. Pojazd wpadł do rowy i przewrócił się na bok. Jeden z żołnierzy został ciężko ranny. Został zabrany do szpitala w Bełchatowie. Pozostali żołnierze wyszli z wypadku bez szwanku. – Mogę potwierdzić, że przyczyną wypadku był wystrzał opony. [...] Byli to żołnierze którzy uczestniczyli w kursie specjalistycznym, w jednej z innych jednostek i przemieszczali się do miejsca stałej dyslokacji, do swojej macierzystej jednostki – powiedział Radiu Łódź ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Wiadomo, że kierowca wojskowego busa był trzeźwy.

