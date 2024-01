i Autor: JAROSLAW JAKUBCZAK/Polska Press/East News, shutterstock Małżeństwo z segmentu przy ul. Turnie w Łodzi zginęło w pożarze, do którego doszło w poniedziałek, 8 stycznia, zdj. ilustracyjne

Strażacy mówią, co się stało

Małżeństwo zginęło w pożarze! 45-latka spłonęła, jej mąż leżał nieprzytomny. Przerażające kulisy tragedii w Łodzi

Małżeństwo z segmentu przy ul. Turnie w Łodzi zginęło w pożarze, do którego doszło w poniedziałek, 8 stycznia. Ogień pojawił się ok. godz. 10, a na ratunek 45-latce i 56-latkowi jako pierwszy pospieszył ich sąsiad. Choć płomienie nie objęły nawet całego pomieszczenia, w którym przebywały ofiary, to kobieta zdążyła spłonąć, a jej mąż uległ zaczadzeniu.