Prognoza pogody dla Polski. Niż genueński sprowadzi ogromne opady

Cała Polska znajdzie się w najbliższym czasie pod wpływem niżu genueńskiego, które przyniesie do naszego kraju nie tylko ulewne deszcze, ale też niską, jak na tę porę roku, temperaturę. Pierwsze opady wystąpiły w całym kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek, 7 lipca. Kulminacja takiej pogody jest jednak spodziewana we wtorek i środę, 8-9 lipca.

- Zachmurzenie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie przelotne opady deszczu, a w centrum, na południu i wschodzie opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz miejscami burze. W centrum i na południu kraju lokalnie dobowa suma opadów może osiągnąć około 100 mm - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w prognozie dla Polski na okres 5 dni.

Długotrwałe załamanie pogody. Niż genueński utrzyma się nad Polską co najmniej kilka dni

W kolejnych dniach opady osłabną, ale nadal będą się utrzymywać na wysokim poziomie. W nocy ze środy na czwartek i w czwartek, 10 lipca, we wschodniej połowie kraju może spaść około 80 mm deszczu, a w obszarach podgórskich Karpat około 100 mm. Z kolei w piątek, 11 lipca, "suma opadów za dobę może miejscami wynieść około 50 mm".

Ulewom będzie też towarzyszyła znaczna obniżka temperatury. Trudno w to uwierzyć, ale w środę i czwartek w wielu regionach Polski termometry pokażą ledwie kilkanaście stopni, miejsca poniżej 15 kresek. Załamanie pogody, które sprowadzi do nas niż genueński, utrzyma się jeszcze do kolejnego tygodnia, ale z tą różnicą, że od poniedziałku, 14 lipca, będzie się robiło coraz cieplej, a temperatura przekroczy wyraźnie 20 stopni.