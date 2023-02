Miał rozpocząć naukę w szkolę w Dęblinie. 21-letni Kordian przepadł bez wieści!

Zduńska Wola. Uprawiali seks w obecności przechodniów! "Dzieci mogły widzieć, co ta pani wykonywała temu panu"

O co chodzi mieszkance Łodzi?

63-latek z Łodzi zginął w straszliwym wypadku! Co się stało na DK14? [ZDJĘCIA]

Zaginął 21-letni Kordian Świstek. To kandydat do szkoły w Dęblinie

Policja prowadzi poszukiwania za zaginionym Kordianem Świstkiem. 21-latek był kandydatem do rozpoczęcia nauki w Lotniczej Szkole Wojskowej w Dęblinie, gdzie zresztą był widziany po raz ostatni - było to 10 lutego br. Od tamtej pory rodzina straciła z nim kontakt, więc sprawa zaginięcia została zgłoszona na policję. W związku z tym, że zaginiony to mieszkaniec województwa łódzkiego, działania w tej sprawie prowadzą: Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie i Komenda Powiatowa Policji w Rykach. - Od momentu otrzymania informacji o zaginionym przeczesujemy lokalny teren, w tym koryto Wisły, sprawdzamy pustostany na terenie miasta, sprawdzamy dworce i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Ponadto rozmawiamy z potencjalnymi świadkami, którzy mogą mieć informacje na ten temat - informuje Komenda Powiatowa Policji w Rykach. W momencie zaginięcia Kordian Świstek ubrany był w kurtkę koloru czerwonego, białą bluzę z kapturem, ciemne dresowe spodnie, białe buty sportowe.

- Każda osoba posiadająca informacje o jego aktualnym miejscu pobytu, mająca informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie lub Komendą Powiatową Policji w Rykach pod całodobowym numerem telefonu 47 846 52 11 lub 47 812 82 10 - apelują mundurowi.

Sonda Czy angażujesz się w pomoc w poszukiwaniach zaginionych? TAK NIE