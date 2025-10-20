Mieszkańcy Łodzi wyszli na ulice! Nie chcą więcej nienawiści. "Oddam prawaka, przyjmę migranta"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-20 13:24

Ponad 150 osób wzięło udział w marszu solidarności z migrantami. Przeszedł on w niedzielę, 19 października, wybranymi ulicami miasta, zatrzymując się na Starym Rynku. W czasie manifestacji pojawiły się m.in. transparenty z napisami: "Oddam prawaka, przyjmę migranta" i "Łódź solidarna z migrantami". Jak informuje policja, marsz przebiegł bez żadnych incydentów i w pokojowej atmosferze.

piotrkowska

i

Autor: Katarzyna Bastrzyk-Trzaskoma
  • W Łodzi odbył się marsz solidarności z migrantami, gromadząc ponad 150 uczestników.
  • Uczestnicy przeszli ulicami miasta z transparentami, wyrażając wsparcie dla migrantów i sprzeciwiając się nienawiści.
  • Dowiedz się, jakie hasła pojawiły się na transparentach i kto zorganizował to wydarzenie.
  • Sprawdź, dlaczego organizatorzy uważają, że problem migracji odwraca uwagę od innych istotnych kwestii społecznych.

Łódź. Marsz solidarności z migrantami

W niedzielę, 19 października, o godz. 15.30 pod Jednorożcem mieszkańcy Łodzi spotkali się, by wziąć udział w marszu solidarności z migrantami - informuje "Dziennik Łódzki". Ponad 150 osób wyruszyło al. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią, by dotrzeć do Starego Rynku. 

Powinniśmy wszyscy żyć razem w spokoju, a nie się antagonizować i podchodzić do siebie z nienawiścią. Po przemarszu dwóch kibiców łódzkich klubów sportowych, którzy protestowali przeciwko migracji, nawet osoby od wielu lat mieszkające w Łodzi zaczęły się czuć niepewnie. Uważam, że problem migracji ma odwracać uwagę od problemów bardzo istotnych, praw pracowniczych, praw lokatorskich czy reprodukcyjnych - powiedziała Weronika Dąbrowicz, organizatorka marszu. 

W czasie marszu pojawiły się transparenty z m.in. następującymi hasłami: 

  • "Oddam prawaka, przyjmę migranta";
  • "Łódź solidarna z migrantami".

Jak informuje "Dziennik Łódzki", organizatorami wydarzenia były: Inicjatywa Pracownicza, Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów, Kolektyw Małego księcia, przedstawiciele młodzieżówek, grupy propalestyńskie.

Uczestników marszu asekurowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- Wszystko przebiegło spokojnie i bez żadnych incydentów, które wymagałyby naszej interwencji - powiedział "Super Expressowi" asp. szt. Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

BRAUN, MIGRANCI I MOST ABSURDU. POLSKA PŁONIE OD ŚRODKA | DUDEK O POLITYCE

Polecany artykuł:

35-latka nie żyje! Jej dzieci zostały same. Tragiczny wypadek w zakładzie w Sta…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARSZ
ŁÓDŹ
MIGRANCI