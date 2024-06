Mniej lekcji religii w szkołach. Kościół krytykuje pomysł rządu. Biskup mówi o "dyskryminacji"

Zrobili to już 120 razy, choć od matury minęło 59 lat! To rekord? "Jesteśmy klasą szczególną"

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała we wtorek (18 czerwca) w TVN24, że MEN rozpoczęło pracę nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny tygodniowo. Szefowa MEN podkreśliła, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą od 1 września 2025 r. Sprzeciw wobec tych planów wyraziła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. – Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii – napisał w oświadczeniu przewodniczący komisji bp Wojciech Osial.

"Krzywdzące, wręcz dyskryminujące zmiany"

Nawiązując do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z 12 czerwca, bp Osial podkreślił, że zapowiadane zmiany są "krzywdzące lub wręcz dyskryminujące". - Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze - ocenił. Bp Osial zaznaczył, że zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie zmiany legislacyjne odnoszące się do nauczania lekcji w szkole powinny zostać dokonane na drodze porozumienia z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. Przypomniał również ubiegłotygodniowe stanowisko biskupów, w którym apelują do wiernych o zabieranie głosów w tej sprawie.

30 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Obecnie przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów. Zasada ma obowiązywać także w przedszkolach. Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.

Stanowisko w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach opublikowała 12 czerwca br. Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi wyrazili w nim stanowczy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zdaniem biskupów "nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów".

- Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania - podkreślili biskupi.

