Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Liczba ofiar niskich temperatur wciąż rośnie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-03

Polskę dusi fala siarczystych mrozów, a służby alarmują o kolejnych ofiarach wychłodzenia. Od początku sezonu liczba zgonów wzrosła już do 42. Prognozy nie pozostawiają złudzeń: najbliższe dni przyniosą kolejne spadki temperatur nawet do –30°C.

Bestia ze Wschodu trzyma Polskę w lodowym uścisku

Polska znalazła się pod wpływem arktycznego powietrza, które od końca stycznia przynosi ekstremalne spadki temperatur. W wielu regionach kraju termometry pokazują wartości niewidziane od lat.

  • Na początku lutego temperatury spadły nawet do –30°C
  • Wschód kraju notuje najniższe wartości – do –27°C
  • Synoptycy przewidują, że pierwsza połowa lutego będzie najchłodniejsza, z licznymi epizodami silnego mrozu i śnieżyc
  • Modele sezonowe wskazują na długotrwały całodobowy mróz na północy, umiarkowane temperatury w centrum i nieco łagodniejsze warunki na południu
  • W prognozach pojawia się również krótkotrwała odwilż, ale nie przyniesie ona trwałej poprawy pogody

Tragiczny bilans wychłodzeń

Siarczyste mrozy mają dramatyczne konsekwencje. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza kolejne zgony.

- Minionej doby wskutek wychłodzenia zmarła jedna osoba. Do zdarzenia doszło w Łodzi, ofiarą jest kobieta - poinformował we wtorek, 3 lutego w rozmowie "Super Expressem" Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Od 1 listopada z powodu wychłodzenia w całej Polsce zmarły 42 osoby.

To dane, które – jak co roku – pokazują, że niskie temperatury są realnym zagrożeniem życia, zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, starszych i samotnych.

Co czeka nas w najbliższych dniach?

Najważniejsze elementy prognozy:

  • Utrzymujący się mróz – w wielu regionach całodobowe temperatury ujemne.
  • Śnieżyce i burze śnieżne – szczególnie w pierwszej połowie lutego.
  • Gołoledź i „szklanka” na drogach – gwałtowne zawirowania pogodowe połączone z krótkimi ociepleniami.
  • Możliwa odwilż, ale krótkotrwała i niewystarczająca, by poprawić sytuację na drogach i chodnikach.

Apel służb: Nie bądź obojętny!

RCB, policja i straż miejska apelują o:

  • reagowanie, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie,
  • zgłaszanie potrzebujących pod numer alarmowy 112,
  • korzystanie z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
  • zwracanie uwagi na sąsiadów – szczególnie osoby starsze i samotne.

Zima 2026 zapisze się jako jedna z najbardziej mroźnych w ostatnich latach. Prognozy nie przynoszą szybkiej poprawy, a statystyki zgonów z powodu wychłodzenia rosną z dnia na dzień. Służby apelują o czujność i pomoc najbardziej narażonym.

