Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Liczba ofiar niskich temperatur wciąż rośnie

Spis treści
Bestia ze Wschodu trzyma Polskę w lodowym uścisku
Polska znalazła się pod wpływem arktycznego powietrza, które od końca stycznia przynosi ekstremalne spadki temperatur. W wielu regionach kraju termometry pokazują wartości niewidziane od lat.
- Na początku lutego temperatury spadły nawet do –30°C
- Wschód kraju notuje najniższe wartości – do –27°C
- Synoptycy przewidują, że pierwsza połowa lutego będzie najchłodniejsza, z licznymi epizodami silnego mrozu i śnieżyc
- Modele sezonowe wskazują na długotrwały całodobowy mróz na północy, umiarkowane temperatury w centrum i nieco łagodniejsze warunki na południu
- W prognozach pojawia się również krótkotrwała odwilż, ale nie przyniesie ona trwałej poprawy pogody
Polecany artykuł:
Tragiczny bilans wychłodzeń
Siarczyste mrozy mają dramatyczne konsekwencje. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza kolejne zgony.
- Minionej doby wskutek wychłodzenia zmarła jedna osoba. Do zdarzenia doszło w Łodzi, ofiarą jest kobieta - poinformował we wtorek, 3 lutego w rozmowie "Super Expressem" Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Od 1 listopada z powodu wychłodzenia w całej Polsce zmarły 42 osoby.
To dane, które – jak co roku – pokazują, że niskie temperatury są realnym zagrożeniem życia, zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, starszych i samotnych.
Co czeka nas w najbliższych dniach?
Najważniejsze elementy prognozy:
- Utrzymujący się mróz – w wielu regionach całodobowe temperatury ujemne.
- Śnieżyce i burze śnieżne – szczególnie w pierwszej połowie lutego.
- Gołoledź i „szklanka” na drogach – gwałtowne zawirowania pogodowe połączone z krótkimi ociepleniami.
- Możliwa odwilż, ale krótkotrwała i niewystarczająca, by poprawić sytuację na drogach i chodnikach.
Apel służb: Nie bądź obojętny!
RCB, policja i straż miejska apelują o:
- reagowanie, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie,
- zgłaszanie potrzebujących pod numer alarmowy 112,
- korzystanie z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
- zwracanie uwagi na sąsiadów – szczególnie osoby starsze i samotne.
Zima 2026 zapisze się jako jedna z najbardziej mroźnych w ostatnich latach. Prognozy nie przynoszą szybkiej poprawy, a statystyki zgonów z powodu wychłodzenia rosną z dnia na dzień. Służby apelują o czujność i pomoc najbardziej narażonym.