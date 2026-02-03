Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Liczba ofiar niskich temperatur wciąż rośnie

Bestia ze Wschodu trzyma Polskę w lodowym uścisku

Polska znalazła się pod wpływem arktycznego powietrza, które od końca stycznia przynosi ekstremalne spadki temperatur. W wielu regionach kraju termometry pokazują wartości niewidziane od lat.

Na początku lutego temperatury spadły nawet do –30°C

Wschód kraju notuje najniższe wartości – do –27°C

Synoptycy przewidują, że pierwsza połowa lutego będzie najchłodniejsza, z licznymi epizodami silnego mrozu i śnieżyc

Modele sezonowe wskazują na długotrwały całodobowy mróz na północy, umiarkowane temperatury w centrum i nieco łagodniejsze warunki na południu

W prognozach pojawia się również krótkotrwała odwilż, ale nie przyniesie ona trwałej poprawy pogody

Tragiczny bilans wychłodzeń

Siarczyste mrozy mają dramatyczne konsekwencje. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza kolejne zgony.

- Minionej doby wskutek wychłodzenia zmarła jedna osoba. Do zdarzenia doszło w Łodzi, ofiarą jest kobieta - poinformował we wtorek, 3 lutego w rozmowie "Super Expressem" Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Od 1 listopada z powodu wychłodzenia w całej Polsce zmarły 42 osoby.

To dane, które – jak co roku – pokazują, że niskie temperatury są realnym zagrożeniem życia, zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, starszych i samotnych.

Co czeka nas w najbliższych dniach?

Najważniejsze elementy prognozy:

Utrzymujący się mróz – w wielu regionach całodobowe temperatury ujemne.

Śnieżyce i burze śnieżne – szczególnie w pierwszej połowie lutego.

Gołoledź i „szklanka” na drogach – gwałtowne zawirowania pogodowe połączone z krótkimi ociepleniami.

Możliwa odwilż, ale krótkotrwała i niewystarczająca, by poprawić sytuację na drogach i chodnikach.

Apel służb: Nie bądź obojętny!

RCB, policja i straż miejska apelują o:

reagowanie, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie,

zgłaszanie potrzebujących pod numer alarmowy 112,

korzystanie z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”,

zwracanie uwagi na sąsiadów – szczególnie osoby starsze i samotne.

Zima 2026 zapisze się jako jedna z najbardziej mroźnych w ostatnich latach. Prognozy nie przynoszą szybkiej poprawy, a statystyki zgonów z powodu wychłodzenia rosną z dnia na dzień. Służby apelują o czujność i pomoc najbardziej narażonym.

