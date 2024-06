Myślisz, że znasz wszystkie rejestracje z woj. łódzkiego? Quiz tylko dla najlepszych!

Darmowy transport na wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto może skorzystać?

Obecny system tablic rejestracyjnych został wprowadzony w 2000 r. Wprowadzono literowe wyróżniki miejsca. I tak kolejno w rejestracjach pierwsza litera to województwo, druga i trzecia to miasto lub miasto na prawo powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, jednak skupimy się na województwie łódzkim. Tutaj rejestracje zaczynają się na literę „E”. Dla niektórych problemem mogą być kolejne literki, ponieważ nie każdy umie je dopasować do konkretnej części województwa.

Może tobie uda się przyporządkować rejestracje do konkretnych miejsc. Jeśli tak to koniecznie spróbuj sił w naszym quizie. Ostrzegamy, nie będzie łatwo.