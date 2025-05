Sebastian M. wróci do Polski. Władze ZEA zgodziły się na ekstradycję! Przełom ws. tragedii na A1

Raciborowice. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym

Jeden mężczyzna nie żyje, a drugi został ciężko ranny - to bilans śmiertelnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Raciborowicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Do tragedii doszło w czwartek, 15 maja, ok. godz. 15.30.

Jak wstępnie informuje policja, dwaj mężczyźni jechali osobowym oplem od Kiełczówka w stronę Raciborowic. Kierujący pojazdem, widząc sygnalizację świetlną, prawidłowo zatrzymał auto i przepuścił pociąg towarowy. Mimo że czerwone światła nadal się paliły, mężczyzna wjechał na przejazd, zderzając się po chwili z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku pociągiem Intercity relacji Bielsko-Biała-Warszawa.

- Następnie osobówka uderzyła w słup trakcyjny. Na miejscu zginął jeden z mężczyzn podróżujących ople, a drugi został ciężko ranny - zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Mateusz Piliński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak dodaje, utrudnienia w ruchu pociągów na miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Cały czas trwają tam czynności policji prowadzone pod nadzorem prokuratora. Pociągiem Intercity podróżowało ok. 250 osób, ale nikomu nic się nie stało.