Na dworcu Łódź Kaliska pasażerowie będą obsługiwani w kontenerach. Tak ma być do 2025 roku

Znany detektyw wkracza do akcji

Exodus uczniów podstawówek z lekcji religii! Do tej pory rezygnowali głównie ich starsi koledzy

Poszukiwany kierowca BMW ma pieniądze, by długo ukrywać się przed policją

Kontenerowy dworzec już gotowy

Remont dworca Łódź Kaliska wkracza w kolejną fazę. Dworcowy budynek został zamknięty, a podróżnym udostępniony został tymczasowy dworzec kontenerowy. Nowy obiekt znajduje się w pobliżu tunelu prowadzącego do al. Unii Lubelskiej i podróżni będą z niego korzystać do zakończenia przebudowy dworca Łódź Kaliska, czyli do połowy 2025 roku.

- Dworzec tymczasowy, wyposażony w poczekalnię z kasami biletowymi oraz toalety, będzie czynny całodobowo - informuje Agnieszka Jurewicz z PKP S.A. - Jest on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak zmieni się dworzec Łódź Kaliska?

Warta ponad 56 mln zł inwestycja obejmie kompleksową przebudowę dworca Łódź Kaliska oraz placu przed dworcem. Nowy dworzec będzie posiadał prostą bryłę przeszkloną od placu i parkingu z elewacją wykonaną z miedzi oksydowanej. Na parterze znajdą się kasy, poczekalnia wraz z kącikiem zabaw dla dzieci, a także lokale komercyjne.

- Dworzec będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przyjazny środowisku i bezpieczny – zapewnia Agnieszka Jurewicz.

Plac przed dworcem będzie pełnił funkcję węzła komunikacyjnego i zostanie dostosowany do ruchu samochodów, autobusów oraz rowerów. Przed dworcem znajdzie się duża wiata rowerowa, a za budynkiem zaplanowano parking dla pasażerów. Przy dworcu znajdzie się także postój taksówek.

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2025 roku.