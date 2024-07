i Autor: Shutterstock Matematyka to coraz większy problem już nie tylko dla maturzystów, ale i ósmoklasistów. Co trzeci z grona 15-latków nie osiągnął na egzaminie z tego przedmiotu nawet 30 procent

Egzamin ósmoklasisty 2024

Nauka tego przedmiotu to koszmar dla polskich uczniów! Młodzież z dużych miast ma przewagę nad innymi

Matematyka to coraz większy problem już nie tylko dla maturzystów, ale i ósmoklasistów. Co trzeci z grona 15-latków nie osiągnął na egzaminie z tego przedmiotu nawet 30 procent. Mimo tak słabych wyników widać ewidentnie, że z matematyką lepiej radzą sobie uczniowie z dużych miast, na co może się składać kilka rzeczy, w tym nawet przyczyny finansowe.