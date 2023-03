Jakie ceny za przyjęcie z okazji I komunii świętej w Łodzi?

Jak informuje Gazeta Wyborcza Łódź, rosnące ceny za organizację przyjęć z okazji I pierwszej komunii świętej w Łodzi zmuszają wybrane rodziny do oszczędzania i rezerwowania miejsc już rok wcześniej. W tym gronie jest m.in. pani Magdalena, która myśli o spotkaniu dla 25 osób, co w jednym z lokali będzie ją kosztować 8 250 zł. Zaproszenie 30 i więcej gości to już wydatek rzędu 9-10 tys. zł, jako że stawka dla jednej osoby to 275 zł. Średnie ceny organizacji przyjęcia po I komunii świętej są jednak mniejsze, bo jak przekonuje portal Jemy w Łodzi, to 250 zł od osoby. Według jego wyliczeń w skład "komunijnego standardu" wchodzą:

zestaw przekąsek

zupa

danie główne

deser

napoje bezalkoholowe.

Przyjęcie komunijne za nieco ponad 100 zł? To możliwe

Jak informuje Gazeta Wyborcza Łódź, ceny za organizację przyjęcia z okazji I komunii świętej są zróżnicowane, i tak jak można znaleźć ofert na poziomie 275 zł za osobę, tak są też takie znacznie poniżej 200 zł. W Piwnicy na Widzewie zapłacimy 130 zł, a 110-170 zł to oferta Czasu na przerwę. Od 170 zł można zorganizować przyjęcie w lokalu Radogość, a w restauracji Imber to 150 lub 220 zł, w zależności od menu. W Al Dente trzeba wysupłać 275, ale w cenę wliczone są:

zupa,

danie główne,

deser,

kolejne danie na ciepło;

zimny bufet.

Warszawa tańsza niż Łódź?

W Ceskym Filmie płaci się 238 lub 294 zł, w Galicji - 239 i 275, w Niewinnych - od 250, Rajskim Manu - od 220, a w Ukrytych Rzekach od 235 do 275. W Piwnicy Łódzkiej to z kolei: 180, 210 i 240 zł. Jak informuje Gazeta Wyborcza Łódź, niższe niż w Łodzi ceny można na przykład znaleźć w Warszawie - restauracja hotelu Arche Puławska Residence organizuje przyjęcia z okazji I komunii świętej za 129, 159 lub 209 zł od osoby. Co ciekawe, Ukryte Rzeki w Łodzi opublikowały już cennik na przyszły rok, z którego wynika, że ceny jeszcze wzrosną i będą się kształtować w przedziale 285-315 zł.

