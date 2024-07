Łódź. Matka nie może odzyskać synków. Są w domu dziecka

Nie wiadomo, czy synkowie pani Agaty wrócą do matki z domu dziecka, ale mieszkanka Łodzi robi wszystko, by ich odzyskać - informuje dzienniklodzki.pl. Koszmar kobiety i maluchów w wieku 3 i 11 lat zaczął się jeszcze, zanim sąd zdecydował o zabraniu ich do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Cała trójka mieszkała wtedy z byłym partnerem łodzianki i ojcem młodszego z chłopców, ale ten znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodziną, w związku z czym trafił do aresztu.

Mimo że mężczyzna nie mieszka już z poszkodowanymi, sąd nie chce się zgodzić, by dzieci wróciły do domu, argumentując to złymi warunkami mieszkaniowymi, w jakich mieszka kobieta. Zajmuje ona kawalerkę po babci, która nadaje się w dodatku do kapitalnego remontu, a wskutek zadłużenia w 2020 r. otrzymała ponadto nakaz eksmisji. W to miejsce powinna w związku z tym otrzymać lokal socjalny, ale do tej pory zaproponowano jej tylko lokum o powierzchni 3 razy mniejszej od obecnego, co oczywiście nie spełnia wymogów postawionych przez sąd. Żeby otrzymać większe mieszkanie, musi czekać, ale na razie jest ledwie 471. w kolejce. Co teraz? Dalsza część tekstu poniżej.

