i Autor: Shutterstock Nikt nie wie, kim jest! Czy rozpoznajecie tego mężczyznę?

Tajemnicza sprawa

Nikt nie wie, kim jest! Czy rozpoznajecie tego mężczyznę?

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu prosi o pomoc w ustalenia tożsamość mężczyzny, który został znaleziony w miejscowości Dąbrówka Wielka. Zaniepokojona jego stanem osoba zawiadomiła służby ratownicze, choć nie miał on żadnych obrażeń i nie leżał też na ziemi. Mężczyzna wieku ok. 50-60 lat został przewieziony do szpitala, ale nie wiadomo, kim jest.