Pierwszy bobsled coaster w Polsce

Mandoria Miasto Przygód - rodzinny park rozrywki w Rzgowie pod Łodzią - uruchomiła rollercoaster Valtor, już piąty w bogatej kolekcji parku i jednocześnie prezent na 5. urodziny Miasta Przygód.

W przeciwieństwie do klasycznych kolejek, pasażerowie Valtora nie podróżują długim pociągiem, lecz oddzielnymi czteroosobowymi wagonikami. Taka konstrukcja sprawia, że przejazd jest bardziej dynamiczny i daje inne odczucia niż tradycyjne rollercoastery.

Tor Valtora ma około 600 metrów długości i prowadzi przez bogato przygotowaną scenografię. Wagoniki wspinają się na wysokość 21 metrów, czyli mniej więcej siedmiopiętrowego budynku, po czym pokonują serię płynnych zakrętów i zjazdów. Co ważne, z nowego nabytku parku skorzystają osoby mające co najmniej 100 cm wzrostu, co należy do najniższych limitów wśród dużych kolejek górskich w Polsce. Zdjęcia nowej kolejki znajdziecie poniżej.

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Mandoria ma nowy rollercoaster! [ZDJĘCIA]

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Rollercoaster Valtor wpisuje się w historię Mandorii

Nowa atrakcja nie powstała przypadkowo. Mandoria jest w pełni tematycznym parkiem rozrywki stylizowanym na renesansowe miasto handlowe z XVI wieku, dlatego również Valtor otrzymał własną historię.

Według parkowej fabuły jest to potężna machina obronna chroniąca mieszkańców przed drapieżnikami. Z tego powodu wagoniki przypominają dziki, a cała trasa została wzbogacona o specjalnie przygotowaną scenografię nawiązującą do świata Mandorii.

Valtor jest naszym piątym rollercoasterem i od początku zależało nam, żeby każdy z nich oferował zupełnie inne doświadczenia. Mamy atrakcje rodzinne, szybkie przejazdy, rollercoaster jadący w ciemności, a teraz dołącza do nich Valtor, jedyny bobsled coaster w Polsce. Pojedynczy wagonik daje wrażenia przejazdu z pierwszego i ostatniego wagonika jednocześnie, dlatego bardzo chcieliśmy go mieć w kolekcji. A że można na niego wsiąść już od 100 cm, świętują z nami całe rodziny - mówi Daniel Zieliński, Wiceprezes Parku Mandoria.

Mandoria - całoroczny park rozrywki

Mandoria Miasto Przygód to największy w Polsce całoroczny park rozrywki pod dachem. Obiekt zajmuje blisko trzy hektary powierzchni i działa niezależnie od pogody. Znajduje się tuż przy węźle autostrady A1, około 15 minut jazdy od centrum Łodzi.

Na gości czeka ponad 30 atrakcji dostępnych w cenie biletu. W parku znajdują się między innymi stylizowany port, ratusz, zbrojownia, łaźnia miejska, kamienice oraz kryta rzeka. Całość tworzy spójną opowieść osadzoną w renesansowym mieście handlowym. Przez ostatnie lata park systematycznie rozwijał swoją ofertę i dziś dysponuje pięcioma różnymi rollercoasterami:

Valtor – rodzinny coaster typu bobsled z pojedynczymi wagonikami,

– rodzinny coaster typu bobsled z pojedynczymi wagonikami, Aquila – rollercoaster typu launch, rozpędzający się do 75 km/h w trzy sekundy,

– rollercoaster typu launch, rozpędzający się do 75 km/h w trzy sekundy, Mroczny Dwór – rodzinna kolejka odbywająca przejazd w całkowitej ciemności,

– rodzinna kolejka odbywająca przejazd w całkowitej ciemności, Carrara – rodzinna kolejka z licznymi zakrętami i zmianami kierunku jazdy,

– rodzinna kolejka z licznymi zakrętami i zmianami kierunku jazdy, Merkant – łagodniejszy rollercoaster przeznaczony dla całych rodzin.