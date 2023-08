Zaginięcia 28-letniej Anety z Sieradza. Przełom po 23 latach?

Policjanci z Archiwum X w Łodzi wpadli na nowy trop ws. zaginięcia 28-letniej Anety z Sieradza. Kobieta przepadła bez wieści w nocy z 23 na 24 grudnia 2000 r., zostawiając czworo małych dzieci. Jak informuje Gazeta Wyborcza Łódź, maluchy to owoc jej pierwszego małżeństwa, bo 2 miesiące przed zaginięciem wyszła za mąż po raz drugi. Jej nowy wybranek Mirosław M. prawdopodobnie był ostatnią osobą, jaka widziała 28-latkę. Aneta miała wcześniej przekazać swoim rodzicom, że wyrzuciła mężczyznę z domu, prosząc ponadto po pomoc w przygotowaniach do świąt. Czy jej mąż ma związek ze zniknięciem kobiety? Pod koniec czerwca br. usłyszał zarzut i został aresztowany, ale prokuratura w Sieradzu nie informuje, czego dotyczy. Jak wyjaśnia, w tej sprawie cały czas trwają czynności, które mają doprowadzić do tego, by ewentualne dalsze zarzuty zostały przedstawione kompleksowo. Od zaginięcia Anety minęło już tyle lat, że do sprawy nie chcą już wracać ani jej matka, która wyjechała do Niemiec, ani jej dzieci, które są już dorosłe.

- Nie chcę już tego znowu roztrząsać, ale uważamy, że tamci policjanci, którzy jako pierwsi zajęli się sprawą, nie podeszli do niej poważnie. Mówiąc kolokwialnie: "spaprali" to. Nawet psa tropiącego ze sobą nie przywieźli. Dlaczego? Nie wiem. Może wystraszyli się tego towarzystwa, może nie chciało im się pracować w Wigilię. W każdym razie twierdzę, że gdyby od razu się do tego wzięli, nie byłoby potrzebne angażowanie Archiwum X - mówi w rozmowie z Gazetą Wyborczą Łódź siostra mieszkanki Sieradza.

