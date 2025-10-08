Ojciec Wojciech Jędrzejewski zabiera głos i tłumaczy odejście z dominikanów! „Zakochałem się”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-08 19:07

Były dominikanin Wojciech Jędrzejewski w końcu sam wyjaśnił powody swojej decyzji o opuszczeniu zakonu i przejściu do stanu świeckiego. W krótkim oświadczeniu przyznał, że odejście było jego osobistym wyborem i związane było z łamaniem zakonnych ślubów czystości.

Wojciech Jędrzejewski

i

Autor: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej / KrakówDlaWas/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Ojciec Wojciech Jędrzejewski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dominikanów w Polsce, oficjalnie poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i opuszczenie zakonu. Decyzja została ogłoszona w zeszłym tygodniu, a teraz sam zakonnik podzielił się motywami swojego wyboru.

W oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem magazynu Więź ojciec Jędrzejewski napisał:

"Odejście z zakonu i ze stanu duchownego jest moją osobistą decyzją. Decyzja ta wiąże się z łamaniem zakonnych ślubów czystości, do której się zobowiązałem. Przepraszam tych, których zawiodłem, i proszę o modlitwę. Katolicyzm był i pozostaje przestrzenią mojego przeżywania Boga."

Tłumacząc na nasze:

"Zakochałem się."

Decyzja o. Wojciecha wywołała falę komentarzy w mediach i internecie. Wcześniejsze zawieszenie jego działalności publicznej w październiku 2024 roku, nagłe zniknięcie z mediów społecznościowych i brak wyjaśnień ze strony zakonu budowały aurę tajemnicy wokół jego osoby. Wielu zastanawiało się, co doprowadziło do tak dramatycznego kroku – opuszczenia życia duchownego i codziennego funkcjonowania w klasztorze.

Przypomnijmy - jak kilka dni temu informował Szymon Popławski OP, zakonnik zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego. – „Informuję, że o. Wojciech Jędrzejewski OP postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia Zakonu. Prośba została przyjęta przez o. Prowincjała do dalszego procedowania” – podkreślił Popławski.

Dodał też, że po opuszczeniu zakonu Zakon nie bierze odpowiedzialności za działania podejmowane przez ojca Wojciecha.

Wojciech Jędrzejewski przez lata był bardzo aktywnym i cenionym dominikaninem. Zaczynał jako katecheta w szkole budowlanej, prowadził duszpasterstwo młodzieży w Warszawie „Rejs”, współtworzył portal Mateusz, a także angażował się w działania Radia Plus i Telewizji Religia TV. Był duszpasterzem akademickim w Łodzi, koordynatorem Warsztatów Kaznodziejskich dla księży oraz certyfikowanym coachem i mentorem w zakresie kaznodziejstwa. Jego kazania i komentarze do Ewangelii cieszyły się dużą popularnością, a profil na Facebooku zgromadził rzeszę fanów.

Od 1 października 2024 roku działalność publiczna ojca Jędrzejewskiego była zawieszona w związku z prowadzonymi czynnościami kanonicznymi. Jego profil na Facebooku zniknął, a pięć dni później informację o zawieszeniu podała Katolicka Agencja Informacyjna. Dotychczas nie pojawiły się żadne dodatkowe komentarze ani wyjaśnienia w sprawie.

Decyzja ojca Wojciecha Jędrzejewskiego kończy wieloletni okres intensywnej obecności w przestrzeni publicznej i duchowej życia dominikanów w Polsce. Wielu wiernych, którzy śledzili jego kazania i działalność, zaskoczyła zarówno nagłość odejścia, jak i szczerość przyznania się do osobistego powodu – zakochania. Ojciec Jędrzejewski prosił o modlitwę i wyraźnie zaznaczył, że katolicyzm nadal pozostaje fundamentem jego życia duchowego, choć teraz będzie je przeżywał poza zakonem.

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. W trakcie uroczystości ksiądz ujawnił nieznane religijne oblicze kucharza!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKANIN