Trzęsienie ziemi w Kościele. Znany zakonnik Wojciech Jędrzejewski zrzuca habit!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-05 10:21

Wojciech Jędrzejewski, znany i ceniony dominikanin rekolekcjonista, podjął decyzję o odejściu z zakonu i porzuceniu stanu duchownego. Informację o jego decyzji przekazał Szymon Popławski OP, socjusz prowincjała. Co stoi za tą nagłą zmianą?

Wojciech Jędrzejewski

i

Autor: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej / KrakówDlaWas/ Materiały prasowe

Wojciech Jędrzejewski odchodzi z zakonu. Jakie są powody tej decyzji?

Decyzja o. Wojciecha Jędrzejewskiego wywołała lawinę komentarzy i spekulacji. Jego zawieszenie w działalności publicznej w październiku 2024 roku, zniknięcie z mediów społecznościowych i brak wyjaśnień ze strony zakonu tylko podsyciły atmosferę tajemnicy. Co doprowadziło do tego, że duchowny postanowił zrezygnować z dotychczasowego życia?

Jak poinformował Szymon Popławski OP, o. Wojciech Jędrzejewski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i opuszczenie Zakonu. – „Informuję, że o. Wojciech Jędrzejewski OP postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia Zakonu. Prośba została przyjęta przez o. Prowincjała do dalszego procedowania” – czytamy w komunikacie.

Szymon Popławski OP podkreślił, że „po podjęciu decyzji o wystąpieniu z Zakonu i stanu duchownego oraz wyprowadzeniu się z klasztoru, Zakon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek działania o. Wojciecha Jędrzejewskiego”.

Polecany artykuł:

Były metropolita łódzki Marek Jędraszewski mówi o tęczowej zarazie. Dominikanin…
Pobił zakonnika, bo ten zwrócił mu uwagę na brak maseczki

Kim jest Wojciech Jędrzejewski?

Wojciech Jędrzejewski to znany i ceniony dominikanin, który przez wiele lat prowadził działalność publiczną. Jego kazania i komentarze do Ewangelii cieszyły się dużą popularnością, a profil na Facebooku zgromadził rzeszę fanów. – Zaczynał jako katecheta w budowlance, potem jako duszpasterz młodzieży szkół średnich "Rejs" w Warszawie. Zaangażowany we współtworzenie portalu Mateusz, Radia Plus, Telewizji Religia TV. Był także duszpasterzem akademickim w Łodzi. W łódzkim klasztorze mieszka od jego początku. Zaangażowany i ceniony rekolekcjonista, a od kilku lat koordynator Warsztatów kaznodziejskich dla księży. Certyfikowany coach i mentor przede wszystkim w zakresie kaznodziejstwa – tak o jego pracy pisali łódzcy dominikanie.

Od 1 października 2024 roku działalność publiczna o. Wojciecha Jędrzejewskiego była zawieszona w związku prowadzonymi czynnościami kanonicznymi. Profil znanego dominikanina zniknął także z Facebooka. Pięć dni później informację podała do wiadomości Katolicka Agencja Informacyjna. Jak dotąd nie pojawiły się żadne dodatkowe wyjaśnienia w sprawie o. Jędrzejewskiego.

Polecany artykuł:

Sprawa tajemniczego zaginięcia 20-latki, która kilkanaście lat temu opuściła za…
Jesteś katolikiem? Sprawdź, jak dobrze znasz pacierz! Quiz
Pytanie 1 z 10
Co to jest „Modlitwa Pańska”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKANIE
ŁÓDŹ