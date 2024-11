i Autor: Shutterstock Dwóch mężczyzn zostało znalezionych martwych w domu w miejscowości Górki pod Pajęcznem. Do odkrycia doszło we wtorek, 12 listopada, zdj. ilustracyjne

Zbrodnia czy wypadek?

Ciała 39- i 55-latka w domu jednorodzinnym! Wielka tragedia we wtorkowy poranek. Na miejscu prokurator

Dwóch mężczyzn zostało znalezionych martwych w domu w miejscowości Górki pod Pajęcznem. Do odkrycia doszło we wtorek, 12 listopada, ok. godz. 6.30. Ofiary to 39- i 55-latek, a jak informuje miejscowa policja, nie byli ono spokrewnieni, ale prawdopodobnie się znali. Mundurowi nie wykluczają działania osób trzecich, choć straż pożarna podejrzewa, że zmarli mężczyźni mogli ulec zaczadzeniu.