Autor: Piotr Kamionka/Reporter

Skandaliczne zachowanie!

Pasażer załatwiał potrzeby fizjologiczne w tramwaju! Nikt nie reagował, teraz wielkie oburzenie [WIDEO]

Mimo że pasażer tramwaju MPK-Łódź załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w pojeździe, to nikt nie zwrócił mu uwagi. Jedna z osób wszystko nagrała, ale nadal nie wiadomo, kim jest osobnik z filmiku, nie mówiąc o tym, by w ogóle go ukarać. Mieszkańcy są oburzeni, ale MPK-Łódź apeluje, by świadkowie takich zdarzeń zgłaszali to motorniczemu lub służbom.