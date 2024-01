Strażacy mówią, co się stało

Zgierz. Kierowca autobusu korzystał z telefonu w czasie jazdy? Zdradziło go zdjęcie

Mieszkańcy Zgierza domagają się wyciągnięcia konsekwencji wobec kierowcy autobusu miejskiego, który miał korzystać z telefonu komórkowego w czasie jazdy. Zdjęcie dokumentujące to zdarzenie opublikowała na facebookowej grupie "Zgierski Transport Publiczny" pasażerka pojazdu linii nr 6. - Pozdrawiam kierowcę 6 który podczas kursu przeglądał oferty sprzedaży samochodu XDDD - napisała kobieta. Mimo jak wszystko na to wskazuje, ewidentnej winy nie wiadomo, czy mężczyzna faktycznie odpowie za swój występek.

- Potępiamy takie zachowanie. Stwarza to zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu. Uczulamy przewoźnika i będziemy metodycznie zwracać uwagę, że kierowcy nie mogą korzystać z telefonów podczas jazdy. Mogą to robić na krańcówkach, jeśli mają przerwę w rozkładzie, ale w czasie jazdy nie ma takiej możliwości - powiedział w rozmowie z Tuzgierz.pl Cezary Adamski, konsultant Zespołu ds. Transportu Miejskiego w Zgierzu, ale dodał jednocześnie, że MUK Zgierz zajmie się sprawą, "jeżeli wpłynie do nich oficjalna skarga".

Czekamy na informację z policji w Zgierzu, czy zgłoszenie w powyższej sprawie wpłynęło do tamtejszej komendy.