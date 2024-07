Pękające kamienice czy przeszkoda w gruncie? Dlaczego wstrzymano drążenie tunelu pod Łodzią?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. W którym kraju leży to miasto? Turyści do boju! Pokażcie, że liczy się nie tylko all inclusive

Duża tarcza TBM Katarzyna – po 9 miesiącach postoju spowodowanego koniecznością wzmocnienia znajdujących się na jej trasie kamienic - 21 czerwca wznowiła drążenie tunelu kolejowego pod Łodzią. Po kilku dniach, prace zostały niespodziewanie przerwane. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, przyczyną wstrzymania robót było natrafienie na trudne grunty, w których przeważają piaski. W związku z tym - jak wyjaśnił inwestor - przed wznowieniem prac wymagany jest przegląd komory wydobywczej i przodka tarczy.

PKP PLK podkreślają jednocześnie, że „nie jest prawdą, że problemy przy drążeniu wynikają z pękających ścian budynków na trasie budowy tunelu”. Informacje takie, wraz ze zdjęciami popękanych ścian kamienic przy ul. Legionów, pojawiły się w mediach społecznościowych.

- TBM nie znajduje się jeszcze pod żadną z kamienic, nie mógł więc naruszyć konstrukcji budynku. Wykonawca na bieżąco monitoruje stan nieruchomości. Oprócz tego, że wzmocniono pod nimi podłoże gruntowe, wdrożono również dodatkowe procedury bezpieczeństwa. W związku z przedłużającym się postojem tarczy TBM Katarzyna w bliskim sąsiedztwie zabudowań o niezadowalającym stanie technicznym wzmacniane są konstrukcje ścian kamienic przy ul. Legionów 57 i 59 od strony północnej. Po przejściu tarczy, elewacja budynków zostanie odtworzona – czytamy w komunikacie PKP PLK. - Podejmowane działania mają czysto profilaktyczny charakter. Nie wynikają z nagłego pogorszenia stanu konstrukcyjnego budynków na skutek prowadzonych prac tunelowych, a stanowią narzędzie dla jeszcze efektywniejszego zabezpieczenia nieruchomości.

Wstrzymanie prac przy drążeniu tunelu to duże utrudnienie dla mieszkańców dwóch budynków przy ul. Legionów, pod którymi ma przebiegać tunel. Na czas, gdy pod ich budynkami miała przechodzić drążąca tunel tarcza, zostali oni przesiedleni do hoteli. Przedłużające się prace sprawiają jednak, że przedłuża się również ich pobyt w tymczasowym miejscu zamieszkania. Oni sami zaś narzekają m.in. na brak lodówek do przechowywania żywności i możliwości wyprania ubrań.

- W ramach usługi hotelowej dla mieszkańców zapewniono wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji. Wykonawca jest świadomy skali utrudnień dla mieszkańców i dokłada wszelkich starań, aby były one jak najmniejsze i możliwie najkrótsze – podkreślają PKP PLK i apelują do mieszkańców o wyrozumiałość. - Aktualnie obowiązuje całkowity zakaz wejść do lokali. Mieszkańcy mogą składać wnioski do wykonawcy o wejście do budynku. Będą informowani o możliwości wejść po wcześniejszym uzgodnieniu dni i godzin wizyt. Każdorazowo zgodę w tej sprawie wydaje kierownik budowy, mający na względzie bezpieczeństwo lokatorów. Decyzję o powrocie mieszkańców do swoich lokali wydaje kierownik budowy w oparciu o weryfikację stanu technicznego budynku po przejściu TBM pod posesją.

Budowa tunelu kolejowego pod Łodzią jest realizowana od połowy 2019 r. i obecny stan zaawansowania prac wynosi ponad 65 proc. Według najnowszego harmonogramu, termin zakończenia budowy tunelu, rozpoczęcie testów i odbiorów zaplanowano na czerwiec 2026 r. Uruchomienie pociągów planowane jest natomiast w grudniu 2026 r.

Dzięki tunelowi średnicowemu o łącznej długości 7,5 km dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Dzięki inwestycji ma wzrosnąć liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania. W tunelu powstaną trzy podziemne przystanki - Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny - które mają zapewnić dogodny dojazd do centrum miasta.