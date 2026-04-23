Pogoda w weekend w Łodzi: 24-26 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Łodzi upłynie pod znakiem zmiennej aury. Choć początkowo termometry wskażą przyjemne, wiosenne wartości, to w niedzielę pogoda ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Spadnie temperatura, a do tego nasili się wiatr i pojawią się opady deszczu.

Pochmurny, ale ciepły piątek

Weekend rozpocznie się w Łodzi od stosunkowo wysokiej temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 16 stopni Celsjusza, co czyni piątek najcieplejszym dniem tego weekendu. Słoneczną aurę ograniczy jednak duże zachmurzenie, które będzie dominować na niebie przez większość dnia. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s. Co ważne, synoptycy nie przewidują w tym dniu żadnych opadów. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 4 stopni.

Sobota ze słońcem i silnym wiatrem

W sobotę pogoda będzie bardzo podobna do piątkowej pod względem temperatury – w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach około 15 stopni. Dużą zmianą będzie jednak wygląd nieba, które w dużej mierze ma być bezchmurne. Mimo to, lokalnie mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Odczuwalną różnicą będzie natomiast znacznie silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 7 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 5 stopni.

Niedziela przyniesie ochłodzenie i deszcz

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Łodzi wyraźne załamanie pogody. Niedziela będzie zdecydowanie najzimniejszym dniem – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 9 stopni Celsjusza. Utrzyma się także silny wiatr, wiejący z prędkością bliską 7 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu. Przez cały dzień należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Chłodno będzie również w nocy, kiedy to temperatura spadnie do około 3 stopni, co będzie najniższą wartością odnotowaną w ten weekend.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Piątkowa, dość wysoka temperatura zachęca do aktywności na zewnątrz, ale z powodu dużego zachmurzenia warto wybrać się na spacer po mieście, zamiast planować piknik. Sobota, z temperaturą około 15 stopni i przejaśnieniami, wydaje się idealna na dłuższe wyjście z domu, jednak silny wiatr może być odczuwalny. Niedziela to już zupełnie inna aura – znaczne ochłodzenie, silny wiatr i deszcz sprawiają, że będzie to dobry dzień na nadrobienie zaległości w domu lub spotkanie ze znajomymi w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

