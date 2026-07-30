Pogoda w Łodzi: 31 lipca - 2 sierpnia

Weekend w Łodzi zapowiada się z wyraźnym podziałem. Pierwsza część przyniesie bardzo wysokie temperatury i umiarkowane zachmurzenie, jednak sobota przyniesie załamanie aury z deszczem i ochłodzeniem. Niedziela, choć już bez opadów, pozostanie znacznie chłodniejsza niż piątek, kończąc weekend w zupełnie innej atmosferze, niż się on zacznie.

Piątek z letnimi temperaturami

Ostatni dzień lipca w Łodzi będzie zdecydowanie najcieplejszym momentem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 35°C. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 17 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Pierwszy dzień sierpnia przyniesie w Łodzi całkowitą zmianę pogody. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 28 stopni Celsjusza, co oznacza różnicę aż 7 stopni w porównaniu do piątku. Niebo będzie w większości zasłonięte przez chmury i to właśnie w sobotę pojawią się jedyne w ten weekend opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela chłodna, ale już bez deszczu

Niedziela będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Łodzi. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 25°C, a w nocy temperatura spadnie do około 18 stopni. Mimo dużego zachmurzenia, prognozy nie przewidują już opadów. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że odczuwalnie będzie spokojniej niż w sobotę.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Pogoda w Łodzi w ten weekend będzie dyktować plany. Wysoka temperatura w piątek to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w parkach czy w pobliżu wody. Z kolei deszczowa sobota może skłonić do wyboru aktywności pod dachem – wizyty w kinie, muzeum czy spotkania w kawiarni. Niedziela, choć chłodniejsza, będzie już sucha, co pozwoli na spacery czy wycieczki rowerowe, choć może przydać się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather