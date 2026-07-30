Pogoda w Łodzi szykuje nagły zwrot. Ten dzień może pokrzyżować weekendowe plany

Redakcja se.pl
2026-07-30 8:20

Mieszkańców Łodzi czeka weekend z dynamiczną aurą. Prognoza na dni 31 lipca - 2 sierpnia zapowiada bardzo ciepły początek, po którym nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie nie tylko niższą temperaturę, ale również opady deszczu, co może wpłynąć na plany.

Krople deszczu padające do kałuży na asfaltowej alejce w parku. O nagłej zmianie pogody w Łodzi przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Łodzi: 31 lipca - 2 sierpnia

Weekend w Łodzi zapowiada się z wyraźnym podziałem. Pierwsza część przyniesie bardzo wysokie temperatury i umiarkowane zachmurzenie, jednak sobota przyniesie załamanie aury z deszczem i ochłodzeniem. Niedziela, choć już bez opadów, pozostanie znacznie chłodniejsza niż piątek, kończąc weekend w zupełnie innej atmosferze, niż się on zacznie.

Piątek z letnimi temperaturami

Ostatni dzień lipca w Łodzi będzie zdecydowanie najcieplejszym momentem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 35°C. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 17 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Pierwszy dzień sierpnia przyniesie w Łodzi całkowitą zmianę pogody. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 28 stopni Celsjusza, co oznacza różnicę aż 7 stopni w porównaniu do piątku. Niebo będzie w większości zasłonięte przez chmury i to właśnie w sobotę pojawią się jedyne w ten weekend opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela chłodna, ale już bez deszczu

Niedziela będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Łodzi. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 25°C, a w nocy temperatura spadnie do około 18 stopni. Mimo dużego zachmurzenia, prognozy nie przewidują już opadów. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że odczuwalnie będzie spokojniej niż w sobotę.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Pogoda w Łodzi w ten weekend będzie dyktować plany. Wysoka temperatura w piątek to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w parkach czy w pobliżu wody. Z kolei deszczowa sobota może skłonić do wyboru aktywności pod dachem – wizyty w kinie, muzeum czy spotkania w kawiarni. Niedziela, choć chłodniejsza, będzie już sucha, co pozwoli na spacery czy wycieczki rowerowe, choć może przydać się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather

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