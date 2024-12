Co tam się wydarzyło?

W sobotę (28 grudnia) około godziny 20 doszło do tragicznego wypadku na DK 91. Na wysokości miejscowości Bzówki zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. - Z przekazanych informacji wynikało, że zderzyły się dwa auta osobowe marki Nissan X-trial, którym kierował 42-letni mężczyzna i Ford Kuga, którym kierował 18-latek. Uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu włocławskego. W wyniku tego zdarzenia na skutek poniesionych obrażeń, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej zmarł kierowca nissana, a 18-latek został przetransportowany do szpitala w Kutnie - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku. - Policjanci apelują o rozwagę oraz ostrożność na drodze. Zachowujmy szczególną ostrożność i pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Obecnie zmienne warunki atmosferyczne, padający deszcz, mgła, wiatr powodują, że warunki drogowe są trudne i łatwo utracić kontrolę nad pojazdem - przypominają funkcjonariusze.

Według lokalnych mediów, w wypadku zginął 42-letni policjant, który wracał ze służby w kutnowskiej komendzie. Informuje o tym m.in. portal wiadomosci-lodz.pl. Strona KPP w Kutnie przybrała czarnoibiałe barwy i została oznaczona kirem.