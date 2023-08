Piotrków Trybunalski. Kobieta przeżyła potrącenie przez pociąg. Skład przejechał nad 65-latką

O szczęściu w nieszczęściu może mówić 65-latka z Piotrkowa Trybunalskiego, która położyła się na torach tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 sierpnia, ok. godz. 9.30, gdy osobowy skład relacji Wrocław-Białystok zbliżał się do przejazdu kolejowego na ul. Słowackiego. Jak informuje jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z serwisem Epiotrkow.pl, kobieta położyła się wzdłuż torów, ale między szynami. Widząc to, maszynista zaczął hamować, ale nie zdążył i przejechał nad nią. Poszkodowana została ranna, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - w czasie transportu do szpitala była przytomna. - Zarówno poszkodowana, jak i maszynista byli trzeźwi - informuje Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, dodając, że mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.