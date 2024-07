Potężne ochłodzenie to kwestia kilku dni. Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń, padły konkretne daty

Co tam się stało?!

Niedawno informowaliśmy, że w trzeciej dekadzie lipca może dojść do rewolucji w pogodzie. Od wielu dni w Polsce jest gorąco i burzowo. Poważnych zmian w temperaturze nie widać, a niektórzy mają już dość męczącego gorąca i trudno im funkcjonować przy temperaturach powyżej 30°C. Co więcej, nawet jeśli chwilowo robi się chłodniej, to głównie za sprawą gwałtownych burz.

Takiej pogodzie w środku lata trudno się dziwić, zwłaszcza, że jak zauważają synoptycy, "lipiec zazwyczaj jest najcieplejszym miesiącem w roku". Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pierwsza połowa lipca 2024 jest bardzo ciepła, szczególnie w południowo wschodniej części Polski. Anomalia temperatury sięga nawet +4°C.

Lipiec zazwyczaj jest najcieplejszym miesiącem w roku (ale czasami się zdarza również sierpień a rzadziej czerwiec lub wrzesień). W tym roku 1 połowa lipca jest bardzo ciepła szczególnie w południowo wschodniej części Polski. Anomalia temperatury sięga nawet +4°C. #IMGW pic.twitter.com/57EQd2KLab— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 17, 2024

Eksperci nie mają złudzeń. Potężne ochłodzenie po weekendzie, temperatura spadnie o 10 stopni

Wielu Polaków z utęsknieniem czeka na ochłodzenie. Najnowsza prognoza, zaprezentowana przez IMGW wskazuje, że potężne ochłodzenie jest coraz bardziej prawdopodobne, a rewolucja w pogodzie to kwestia zaledwie kilku dni.

W środę (17 lipca) IMGW opublikowało średnioterminową prognozę numeryczną, która "podtrzymuje przyszłotygodniowe ochłodzenie". Jak widać na poniższych mapkach, zmiany będą ogromne. Na niedzielę (21 lipca) w zachodniej i centralnej Polsce prognozowane są upały, z temperaturami w granicach 30-32°C. Tymczasem kilkanaście godzin później, w poniedziałek (22 lipca) w tych samych regionach temperatura ma spaść o ponad 10 stopni. Co więcej, w dniach 24-26 lipca prognozowana temperatura maksymalna w wielu regionach Polski wyniesie poniżej 20°C. Dużo przyjemniejsze będą też noce, ponieważ nie wystąpią tzw. noce tropikalne, z temperaturą powyżej 20 stopni.

Kto ma w planach urlop w trzeciej dekadzie lipca np. nad Bałtykiem, ten powinien zmienić plany, jeśli ma taką możliwość. Natomiast ci, którzy mają już dość upału, będą mieli przynajmniej kilka dni, aby nacieszyć się niższymi temperaturami i łagodniejszą pogodą.

Warto jednak pamiętać, że prognozy z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem mają niższą sprawdzalność niż przewidywania na kilka dni. Modele pogodowe niebawem mogą ulec zmianie. Warto śledzić więc najnowsze doniesienia o pogodzie na drugą połowę lipca.