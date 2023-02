Weszła do mieszkania, ale do łazienki już nie. Ciało jej syna zablokowało drzwi

Prokurator z Łodzi podejrzany o molestowanie seksualne kobiety

Czy prokurator z Łodzi dopuścił się molestowania seksualnego kobiety? Wyjaśnia to Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Na razie wiadomo, że chodzi o mężczyznę delegowanego do pracy w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, który został na razie zawieszony w czynnościach służbowych, a do tego obniżono mu wynagrodzenie. - Na żądanie Prokuratora Regionalnego w Łodzi zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, które jest prowadzone przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego dla łódzkiego okręgu regionalnego - mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak dodaje, "zarówno dobro pokrzywdzonej, jak również dobro prowadzonego postępowania uniemożliwiają przekazanie szerszych informacji w tej sprawie".

Libacja w prokuraturze w Łodzi?

Tymczasem jak informuje Wyborcza.pl, do zdarzenia miało dojść w budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi, wkrótce po jego uroczystym otwarciu, tj. pod koniec listopada ub.r. Zdaniem informatora redakcji w tym czasie odbywała się tam "popijawa", w której oprócz kobiety i podejrzanego prokuratora brały też udział inne osoby. Poszkodowana to według niego również pracownica prokuratury w Łodzi.

Sonda Jak oceniacie działanie wymiaru sprawiedliwości? Jest na dobrym poziomie Bogatsze osoby mogą sobie pozwolić na lepszych adwokatów, więc równość wobec prawa jest zakłócona Wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownych reform