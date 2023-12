i Autor: shutterstock

Mapa świata w kieszeni

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Na którym kontynencie leży ta kraina? Tylko najlepsi dadzą radę bez spoglądania na mapę

Na którym kontynencie leży ta kraina geograficzna? To pytanie z naszego najnowszego quizu. Do jego rozwiązania niezbędna będzie znajomość mapy świata nabyta na lekcjach w szkole, w czasie podróży lub w inny, dowolny sposób. Choć kontynentów jest tylko siedem, to leżących na nich krain geograficznych znacznie więcej - w tym kontekście nie sposób o pomyłkę.