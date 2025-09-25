QUIZ. Czwartkowy test z geografii o kraju, który podbija serca turystów. Ile wiesz o Francji?

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-25 5:00

Witajcie w naszym najnowszym quizie wiedzy z geografii! Przed Wami test wiedzy o Francji, jednym ze światowych mocarstw, kraju uwielbianym przez turystów na całym świecie. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie regularnie odwiedzacie Francję lub jesteście Francuzami! Do dzieła!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii o kraju, który podbija serca turystów. Ile wiesz o Francji?

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Quiz geograficzny o Francji. Ten test sprawdzi Twoją wiedzę!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy Francji. Niemal codziennie słyszycie w mediach o tym państwie. Sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach, sąsiadach, regionach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Czwartkowy test z geografii o kraju, który podbija serca turystów. Ile wiesz o Francji?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Francji?

Polecany artykuł:

Czwartkowy test z geografii leci do Hiszpanii. Okiełznaj nasz quiz niczym matad…

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

ZOBACZ TEŻ: QUIZ. Polskie przysłowie niejedno ma imię. Twoja babcia miałaby minimum 7/10. Nie bądź gorszy!

Polecany artykuł:

Czwartkowy quiz z geografii leci do Włoch. Miasta, statystyki, wulkany
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE