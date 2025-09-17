QUIZ. Jesień w przysłowiach i ludowych mądrościach. Dasz radę mieć 10/10?

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-17 5:00

Czas sprawdzić, jaki jest stan Waszej wiedzy o przysłowiach i powiedzeniach o jesieni. Idealną okazją do tego będzie nasz quiz, w którym zapytaliśmy o dziesięć przysłów związanych z jesienią. Gwarantujemy, że test nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Do dzieła!

QUIZ. Jesień w przysłowiach i ludowych mądrościach. Dasz radę mieć 10/10?

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Przysłowia o jesieni. Sprawdź się w naszym quizie!

Witajcie w naszym najnowszym quizie! Przed Wami sprawdzian z przysłów o jesieni. Jeśli powiedzenia, przysłowia i ludowe mądrości to Wasza specjalność, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Przysłowia o jesieni. Znajdź brakujące słowa. Już połowa punktów będzie sukcesem!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Dokończ przysłowie. "Gdy zbyt długo jesień trzyma..."

Polecany artykuł:

QUIZ o jesieni. Przysłowia, przyroda i inne ciekawostki. Kto jest jesieniarą, m…

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Polecany artykuł:

Quiz. Lato w przysłowiach. Za każde 10/10 wydłużamy lato o jeden dzień!
Agnieszka Gozdyra: jestem radykalną centrystką. Nie lubię jechać po bandzie ale mogę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JESIEŃ
QUIZ SE
PRZYSŁOWIA