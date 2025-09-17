QUIZ. Jesień w przysłowiach i ludowych mądrościach. Dasz radę mieć 10/10?

Przysłowia o jesieni. Sprawdź się w naszym quizie!

Witajcie w naszym najnowszym quizie! Przed Wami sprawdzian z przysłów o jesieni. Jeśli powiedzenia, przysłowia i ludowe mądrości to Wasza specjalność, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Przysłowia o jesieni. Znajdź brakujące słowa. Już połowa punktów będzie sukcesem! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Dokończ przysłowie. "Gdy zbyt długo jesień trzyma..." nagle przyjdzie zima późno przyjdzie zima w lutym przyjdzie zima Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.