Quiz. Donald Trump: fakty i fake newsy. Tego na pewno nie wiedzieliście o prezydencie USA!

Michał Michalak
2026-01-07 4:36

Donald Trump to osoba, którą można lubić lub nie, ale trudno przejść obok niej obojętnie. Wybrany po raz drugi na urząd prezydenta USA biznesmen wzbudza skrajne emocje zarówno z uwagi na to, co mówi, jak i na to, jak się zachowuje. Internet jest pełny różnych informacji o Trumpie, ale w dobie fake newsów trudno odróżnić, co jest prawdą, a co nie. W naszym quizie będzie to można sprawdzić.

i

Autor: Shutterstock, AP/ Associated Press

Donald Trump urodził się 14 czerwca w Nowym Jorku. Miał dwie siostry i dwóch braci. Chodził do prywatnej szkoły, skąd został wydalony w wieku 13 lat z powodu problemów wychowawczych. Edukację na poziomie podstawowym i średnim ukończył w szkole wojskowej. Początkowo studiował Fordham University na Bronksiem, jednak po dwóch latach przeniósł się do Wharton School of Finance and Commerce w Filadelfii - jednej z nielicznych szkół oferujących wykształcenie z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Otrzymał dyplom z ekonomii w 1968 roku. W czasie studiów pracował w rodzinnej firmie Elizabeth Trump & Son, którą przejął kilka lat po ukończeniu nauki (po pewnym czasie zmienił jej nazwę na The Trump Organization). Zajmował się budową, remontami i zarządzeniem różnymi nieruchomościami, zarówno komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi, a nawet kasynami i polami golfowymi W latach 1996-2015 był właścicielem konkursów Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. Prowadził także program telewizyjny "The Apprentice" w latach 2004-2015.

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Pytanie 1 z 10
Zanim został prezydentem, Donald Trump nigdy nie pełnił żadnej funkcji publicznej.
