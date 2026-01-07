Quiz. Donald Trump: fakty i fake newsy. Czy prezydent USA da się lubić

Donald Trump urodził się 14 czerwca w Nowym Jorku. Miał dwie siostry i dwóch braci. Chodził do prywatnej szkoły, skąd został wydalony w wieku 13 lat z powodu problemów wychowawczych. Edukację na poziomie podstawowym i średnim ukończył w szkole wojskowej. Początkowo studiował Fordham University na Bronksiem, jednak po dwóch latach przeniósł się do Wharton School of Finance and Commerce w Filadelfii - jednej z nielicznych szkół oferujących wykształcenie z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Otrzymał dyplom z ekonomii w 1968 roku. W czasie studiów pracował w rodzinnej firmie Elizabeth Trump & Son, którą przejął kilka lat po ukończeniu nauki (po pewnym czasie zmienił jej nazwę na The Trump Organization). Zajmował się budową, remontami i zarządzeniem różnymi nieruchomościami, zarówno komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi, a nawet kasynami i polami golfowymi W latach 1996-2015 był właścicielem konkursów Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. Prowadził także program telewizyjny "The Apprentice" w latach 2004-2015.

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.