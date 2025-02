i Autor: SHUTTERSTOCK Quiz z wiedzy ogólnej

Uda się?

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bez wstydu zacznij luty! Zaliczamy od 5/10

Jak co poniedziałek zapraszamy do zmierzenia się z dziesięcioma pytaniami z wiedzy ogólnej. Jesteś fanem serialu "Świat według kiepskich" i pamiętasz Euro 2012, które odbywało się w Polsce i na Ukrainie? Brawo, to już dwie z pięciu odpowiedzi niezbędnych do zaliczenia mogą być twoje! Ale jak poradzisz sobie z resztą?