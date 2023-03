W sobotę, 18 marca odbędzie się VI Dyktando Krakowskie. Uczestnicy będą rywalizować o tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii. My w ramach sobotniego quizu ortograficznego proponujemy powtórkę przed testem. Podstawą quizu są teksty poprzednich Dyktand Krakowskich. Z tymi słowami musieli się zmierzyć ci, którzy podjęli wyzwanie. Nie ma co ukrywać, quiz nie należy do najłatwiejszych, jednak tym większa będzie satysfakcja dla osób, które sobie z nim poradzą. Komplet punktów w tym teście to prawdziwe osiągnięcie! Sprawdźcie, czy możecie się uważać za mistrzów języka polskiego.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Wraca Dyktando Krakowskie. Te błędy robili nawet mistrzowie ortografii Pytanie 1 z 15 Wskaż poprawną pisownię: nie najadłam się lulka i szczwół plamisty też mi nie zaszkodził nie najadłam się lulka i szczwuł plamisty też mi nie zaszkodził nie najadłam się lólka i szczwół plamisty też mi nie zaszkodził Dalej