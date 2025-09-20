Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Sobotnia ortografia. Zasady pisania przez "ż" i "rz". Niby szkoła, ale o komplet nie będzie łatwo
2025-09-20 3:35
Powrót do szkolnej ławki? Niekoniecznie! Ale powrót do zasad pisowni "ż" i "rz" – jak najbardziej! Nasz sobotni quiz ortograficzny to idealna okazja, by sprawdzić, ile zapamiętałeś z lekcji języka polskiego. Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? Udowodnij to! Ostrzegamy, pytania są podchwytliwe, a o komplet punktów powalczą tylko najlepsi. Gotów podjąć wyzwanie?