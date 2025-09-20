QUIZ. Sobotnia ortografia. Zasady pisania przez "ż" i "rz". Niby szkoła, ale o komplet nie będzie łatwo

Powrót do szkolnej ławki? Niekoniecznie! Ale powrót do zasad pisowni "ż" i "rz" – jak najbardziej! Nasz sobotni quiz ortograficzny to idealna okazja, by sprawdzić, ile zapamiętałeś z lekcji języka polskiego. Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? Udowodnij to! Ostrzegamy, pytania są podchwytliwe, a o komplet punktów powalczą tylko najlepsi. Gotów podjąć wyzwanie?

i Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock