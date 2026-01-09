Zima to niezwykle wdzięczny temat dla quizu, szczególnie w kontekście kinematografii, bo akcja wielu znanych filmów toczy się podczas świąt. Część z tych produkcji trafiło również do naszej zabawy, więc wytężcie pamięć, żeby przypomnieć sobie najbardziej pamiętne cytaty poświęcone zimie. Do dzieła!
Quiz. Znane cytaty i powiedzonka o zimie. Przy drugim pytaniu zrobi wam się ciepło
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Pytanie 1 z 10
Z którego filmu/serialu pochodzi ten cytat? "Jak jest zima, to musi być zimno"