Radny próbował zamurować drzwi urzędu! Niecodzienna sytuacja w Łodzi. Nagranie trafiło do sieci

Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci dzięki transmisji na żywo na facebookowym profilu "AleksandrowOnline".

- Obiecałem w lipcu publicznie, że jeśli remont ul. Aleksandrowskiej, drogi krajowej, nie zostanie zakończony zgodnie z umową 1 grudnia, to zamuruję wejście do budynku pani prezydent Łodzi - mówił radny. - Muszę dotrzymać słowa, więc będę murował teraz drzwi wejściowe. Skoro ja nie mogę wrócić normalnie do swojego domu i pracy, i dziesiątki tysięcy ludzi nie może wrócić do swoich domów po 1 grudnia, to pani prezydent i osoby wchodzące do budynku będą musiały robić to innym wejściem.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w opinii radnego Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi nie nadzorował w sposób należyty wykonawcę, który miał zlekceważyć inwestora, a koszty przedłużającego się remontu ponoszą mieszkańcy Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego. Adam Ruda-Rożniakowski podkreślił, że modernizacja drogi krajowej nr 72 utrudnia życie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z aglomeracji łódzkiej. Dodał również, że 27 listopada rzecznik łódzkiego ZDiT odpowiedział na pismo radnego, że nie ma żadnego aneksu wydłużającego prace na ul. Aleksandrowskiej.

- 1 grudnia okazało się, że w dalszym ciągu trwają prace. Nie ma nawet do końca położonej warstwy ścieralnej. Nie było żadnych powodów przedłużenie tej budowy – zaznaczył radny i przekonywał, że w okresie wakacyjnym na placu budowy niewiele się działo.

Podczas protestu radny miał z sobą m.in. styropian, piankę montażową oraz folę malarską, którą zabezpieczył podłoże. Próbę zamurowania wejścia szybko jednak udaremnili swoją interwencją będący na służbie w Urzędzie Miasta Łodzi strażnicy miejscy.

- Chciałem zwrócić uwagę na problem. Nie jest nim to, że są remonty, lecz to, że ktoś w ZDiT dopuszcza do sytuacji, że remonty są przeciągane. Ulica Aleksandrowska miała zostać oddana do użytku 1 grudnia. Wykonawca mógł to zrobić. (…) To jest problem władz Łodzi, że nie nadzorują ZDiT i to jest problem nadzoru inwestorskiego w samym ZDiT – zaznaczył radny Ruda-Rożniakowski i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników łódzkiego ZDiT.

Remont ważnej dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej ul. Aleksandrowskiej rozpoczął się w lipcu 2022 r. W czasie prac ruch odbywa jedynie w kierunku Łodzi. Dla kierowców jadących do Aleksandrowa Łódzkiego wyznaczono objazd.

W rozmowie z Radiem Łódź rzecznik prasowy ZDiT w Łodzi Tomasz Andrzejewski tłumaczył, że remont przedłuża się ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac przy przepuście w pobliżu ul. Spadkowej.

- Rozumiemy trudności związane z przebudową ul. Aleksandrowskiej, jednakże prace chcemy wykonać solidnie i kompleksowo, aby również mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego, których setki samochodów każdego dnia korzystają z łódzkich ulic, mogli poruszać się po równej i prostej nawierzchni – mówił Tomasz Andrzejewski i dodał, ul. Aleksandrowska powinna być gotowa do świąt Bożego Narodzenia.